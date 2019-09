La Strada di Casa 2 | stasera la seconda puntata su Rai1

La Strada di Casa 2 sconvolge il pubblico : Irene si è uccisa? Anticipazioni puntata dell’1 ottobre : La Strada di Casa 2 è pronta a sconvolgere ancora il pubblico di Rai1. Dopo il pieno di ascolti della scorsa settimana, la famiglia Morra si prepara a tornare in onda con una seconda puntata che regalerà altri indizi su quello che è successo ad Irene. Fausto e i suoi dovranno fare i conti con l'arresto di Lorenzo e con la possibilità che tutto quello che è successo in questi ultimi anni possa ripetersi proprio con il giovane rampollo della ...

Spoiler La Strada di casa - 3^ puntata dell'1 ottobre : Irene si è tolta la vita : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la fiction La strada di casa, giunta alla sua seconda stagione di messa in onda. Tra i protagonisti vi è l'affascinante Alessio Boni, il quale anche quest'anno sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia. Gli ascolti stanno premiando questa seconda serie della fiction che al debutto ha attirato l'attenzione di oltre 4.4 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare il ...

La Strada di Casa 2 - anticipazioni terza puntata : Federico sta male : Martedì 1 ottobre andrà in onda la terza puntata de La Strada di Casa 2. Riuscirà Fausto, appena uscito dal carcere, a risollevare il consorzio Morra? Come i telespettatori hanno visto nella prima puntata, sembra che un batterio abbia infestato la birra, danneggiando fortemente l'azienda di famiglia. Inoltre la polizia scoprirà nuovi elementi riguardo l'indagine su Irene. Sospetti di sabotaggio per l'azienda di birra Il batterio presente nei ...

La Strada di casa 2 - spoiler : cosa nasconde Concetta? Parla l’attrice : Anticipazioni La strada di casa 2, Roberta Caronia: “Concetta nasconde una grande umanità” La strada di casa 2 è andato in onda settimana scorsa e ha vinto la serata con quasi 4 milioni di telespettatori (in forte calo rispetto alla prima stagione, ndr), ma cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate? E, in particolare, di Concetta, il personaggio interpretato da Roberta Caronia? È proprio quest’ultima, in ...

La Strada di casa 2 : Alessio Boni fa un’anticipazione sul finale : Alessio Boni, La strada di casa 2: cosa succederà a Fausto Morra Bello e tenebroso sul set, amatissimo nella vita privata. Alessio Boni è il protagonista de La strada di casa la fiction arrivata alla seconda stagione conservando la vivacità e la suspense della prima edizione. L’attore lombardo ha conquistato il pubblico di Rai1 interpretando Fausto Morra, l’imprenditore dal passato torbido che ne La strada di casa 2 riconquisterà ...

Washington - sparatoria in Strada a 3 km dalla Casa Bianca : almeno un morto e cinque feriti : sparatoria a Washington, la capitale degli Stati Uniti, a soli tre chilometri di distanza dalla Casa Bianca con la polizia che ha messo in sicurezza tutte le strade dell'area. Tragico il bilancio...

