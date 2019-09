La Strada di Casa 2 sconvolge il pubblico | Irene si è uccisa? Anticipazioni puntata

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Ladi2 è pronta are ancora ildi Rai1. Dopo il pieno di ascolti della scorsa settimana, la famiglia Morra si prepara a tornare in onda con una secondache regalerà altri indizi su quello che è successo ad. Fausto e i suoi dovranno fare i conti con l'arresto di Lorenzo e con la possibilità che tutto quello che è successo in questi ultimi anni possa ripetersi proprio con il giovane rampollo della famiglia.Proprio per questo Fausto ha deciso di trovare la verità da solo facendosi aiutare da quello che, intanto, è diventato il suo grande amico, Ernesto. I due ripercorreranno gli ultimi movimenti disoprattutto quando Viola rivela di averla vista in una farmacia notturna di Torino. Sarà proprio l'acquisto di farmaci contro l'epilessia a far riflettere Fausto e non ci vorrà poi molto a collegare la sua scomparsa con quella di un bambino ...

Radio1Rai : 'Perché non aiutarli a casa loro? Nove su dieci delle realtà impegnate nel soccorso in mare fa proprio questo.… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: 'Non è nel DNA della Juve pensare di pareggiare una partita ancora prima di giocarla. Noi vogliam… - gennaromigliore : Per costruire una nuova strada ci vuole coraggio e visione. Oggi possiamo provarci ancora. Forti delle nostre idee… -