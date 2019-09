La Spagna in piazza contro la violenza di genere Ora l’ultradestra di Vox non avrà vita

eCampus e Accademia del Lusso portano in Piazza di Spagna ‘Fashion &Talents’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso tornano per il secondo anno in Piazza di Spagna, il 26 settembre alle ore 19,30, con la sfilata ‘Fashion &Talents’, occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus ‘Insieme per la Ricerca – PCDH19’, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca ...

Messaggero : Ferrero fermato dai vigili per essersi seduto sulla scalinata di Piazza di Spagna : Il Messaggero racconta oggi l’incauto errore di Massimo Ferrero. Il patron della Sampdoria in procinto di vendere la società di calcio genovese, nel pomeriggio di ieri, è finito sotto i controlli dei vigili urbani a Piazza di Spagna, per essersi seduto sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti. Non si sa se non fosse al corrente della nuova normativa sul decoro urbano o se si sia trattato di una delle sue solite provocazioni, fatto ...

Roma - vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna «Si può solo transitare» : I vigili hanno applicato il nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore a inizio estate. Battistoni (Associazione via Condotti): «Recupero di civiltà». Vittorio Sgarbi: «Provvedimento di stampo fascista». E per Confesercenti «così si allontanano i turisti»

Esercenti e albergatori contro l'anti-bivacco in Piazza di Spagna : "Norma assurda" : Trinità dei Monti, vietato sedersi sulla famosissima e iconica scalinata. Un divieto, in ottemperanza al regolamento polizia urbana, che fa già discutere Esercenti e albergati di Piazza di Spagna a Roma. Claudio Pica, presidente di Fiepet ConfEsercenti Roma, ha dichiarato all’Adnkronos che “è giusto l’anti-bivacco, ma questa è una norma assurda che penalizza e allontana i turisti: se ...

Piazza di Spagna - «vietato sedersi a Trinità dei Monti». E Sgarbi insorge : «Provvedimento eccessivo» : Vietato sedersi sui gradini di travertino di Trinità dei Monti, la monumentale gradinata di Piazza di Spagna. Gli agenti della polizia municipale stanno presidiando il monumento....

