La Serie A finalmente marcia a suon di gol come la Premier

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Si segna di più, non tanto per i nuovi bomber, quanto per il nuovo spirito. Non è una sorpresa. Avevamo annunciato la presa del potere Così Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport commenta la pioggia di gol inA. Si comincia a giocare all’inglese, ma molto è frutto anche degli errori che ancora si commettono, in difesa perché non è facile assimilare nuove tattiche in poco tempo, basta guardare la Juve. Ma ben presto si troveranno i giusti equilibri e i gol diminuiranno Vero che la Juve ha vinto 8 scudetti sempre con la difesa migliore e solo due volte con l’attacco migliore, ma se l’Inghilterra porta 4 squadre in semifinale di Champions bisognerà tenerne conto. Ini fatti parlano da soli, è dal 2015 che non vince una squadra con la miglior difesa e in questa stagione anche il Cholo si è aperto al gioco offensivo e il City di Guardiola manica 4 gol a ...

antoniospadaro : La prima stagione di “This is us” va in onda su ?@TV2000it? Si parla di #famiglia. Finalmente. Grazie a ?… - ReginaBaresi : È finalmente iniziata la nostra avventura in serie A, usciamo dal campo con un pareggio che ci va stretto. Questo c… - napolista : La #SerieA finalmente marcia a suon di gol come la #Premier Sulla Gazzetta: i culto della tradizione difensiva sar… -