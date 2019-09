La Samp passa alla digos le immagini del tifoso che mima l’aeroplanino

Serie A - Llorente lancia il Napoli : 4-1 al Lecce. Dzeko all’ultimo respiro e la Roma passa a Bologna. La Sampdoria manda k.o. il Torino : È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano. I giallorossi, invece, piegano il Bologna nel recupero grazie a un colpo di testa di Edin Dzeko. Anche a Genova la decide una punta: è Manolo Gabbiadini che rialza la ...

Chiariello : “Llorente non é passato inosservato - si è candidato a un posto da titolare contro la Sampdoria” : Umberto Chiariello, ha parlato di Fernando Llorente a Radio Punto Nuovo dove conduttore del programma: “E’ arrivato per ultimo, da svincolato all’ età di 34 anni. Nonostante si fosse allenato da solo, ha mostrato subito una condizione adeguata, Milik e Insigne sono fuori, il primo da oltre un mese, quindi il centravanti dovrebbe trovare subito spazio. Il Re Leone, guarda caso in questo periodo film record di incassi, indosserà ...

Chiariello : “Llorente non é passato inosservato - si è candidato a un posto da titolare contro la Sampdoria” : Umberto Chiariello, ha parlato di Fernando Llorente a Radio Punto Nuovo dove conduttore del programma: “E’ arrivato per ultimo, da svincolato all’ età di 34 anni. Nonostante si fosse allenato da solo, ha mostrato subito una condizione adeguata, Milik e Insigne sono fuori, il primo da oltre un mese, quindi il centravanti dovrebbe trovare subito spazio. Il Re Leone, guarda caso in questo periodo film record di incassi, indosserà ...

Sampdoria-Lazio - Di Francesco alla vigilia : non solo campo ma anche il possibile passaggio di proprietà : vigilia di Sampdoria-Lazio, debutto in campionato come allenatore dei blucerchiati per Eusebio Di Francesco. In conferenza stampa, l’ex allenatore della Roma parla anche del possibile passaggio di proprietà, ‘dribblando’ con una risposta simpatica. “Gianluca Vialli? Nel mio sistema di gioco farebbe il centravanti. Ma ho anche Fabio Quagliarella e non so chi farei giocare. Il mio impatto con Genova e con i tifosi ...

Genoa - visite mediche per Saponara : “il passato alla Samp?” - il calciatore risponde così : Inizia la nuova avventura con il Genoa per Riccardo Saponara, visite mediche e firma per un calciatore che si candida ad essere un grande protagonista per la prossima stagione. “La citta’ mi piace, e’ un piacere tornare qui. Per me, calcisticamente, e’ l’opportunita’ migliore, mentre tecnicamente dico che il presidente mi ha voluto fortemente. In questo momento della mia carriera e’ la soluzione ...