Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) LaPermanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York è diventata uno spazio “”. Eliminata quindi laa monouso e la sua introduzione presso i suoi locali della. Alla semplice cerimonia inaugurale è intervenuto anche il premier Giuseppecon il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.“Laall’Onu a New York è tra le prime a bandire laa monouso.orgoglioso di annunciarlo nel giorno in cui i leader del mondo, l’Italia in prima fila, siriuniti al Palazzo di Vetro per rilanciare le ambizioni globali sul clima. Le buone prassi adottate dalla pubblica amministrazione, di cui la rete diplomatico-consolare rappresenta una punta d’eccellenza, offrono una testimonianza ...

ve10ve : RT @HuffPostItalia: La Rappresentanza italiana all'Onu è plastic-free. Conte: 'Siamo tra i primi. Sono orgoglioso' - HuffPostItalia : La Rappresentanza italiana all'Onu è plastic-free. Conte: 'Siamo tra i primi. Sono orgoglioso' - LaVocediNewYork : La rappresentanza italiana all’ #ONU di New York diventa spazio “plastic-free” @ItalyUN_NY @MAZappia @luigidimaio… -