La migliore pizzeria di Sicilia è «La Braciera» di Palermo per il Gambero Rosso

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 24 settembre 2019) Per il quinto anno consecutivo la“La” didei fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone conquista i tre spicchi del. Laha ottenuto riconoscimento avendo raggiunto il punteggio di 90/100. Questa mattina nella sede del Circolo Canottieri Napoli è arrivato il nuovo prestigioso riconoscimento. Dopo aver riconquistato, questa estate, per la terza volta il premio “Top 50 pizza”, Lainanella questo nuovo risultato raggiunto per la prima volta nel 2016. Unicana a poter vantare “Tre spicchi”. I locali, già dall’anno scorso, non vengono giudicati solo con spicchi e rotelle, ma a ognuno è assegnato un punteggio numerico che prende in considerazione la pizza, l’ambiente e il servizio. A riprova di come il mondo dell’arte bianca abbia fatto un grande salto di qualità. “La quinta volta consecutiva per un riconoscimento ...

