La mano dei Casalesi sul traffico di farmaci all' estero | cinque arresti

manovra economica - Greta e le mosse sull'immigrazione nei titoli dei giornali in edicola : Per la Manovra sono necessari 16 miliardi. E il governo adesso dovrà fare i conti con l'Iva e le tasse. Intanto il ministro per l'Ambiente Sergio Costa tira dritto per la propria strada. È infatti intenzionato a difendere il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e con l'ipotesi di fissare un'imposta sui voli aerei. Protesta della Coldiretti: è un attacco senza precedenti all'agricoltura. In ...

Conte - duello con Di Battista : «Mi fido dei dem». Grandi manovre nei gruppi al Senato : Le parole di Di Battista? «Io mi fido del Pd perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questa esperienza del governo». Il presidente del Consiglio...

Postamat Galzignano eroga il doppio dei soldi richiesti : “Errore umano” - è caccia ai fortunati : Richiedere allo sportello una cifra e ritrovarsi in mano il doppio della somma. È successo nel weekend a Galzignano Terme, piccolo centro in provincia di Padova, dove il Postamat ha erogato una cifra vicina ai 10mila euro a fronte di richieste di ritiri della metà. Poste Italiane sta rintracciando chi ha effettuato i prelievi.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : in manovra c'è l'ipotesi di riduzione dei contanti prelevabili : Il Reddito di cittadinanza rimarrà in vigore anche l'anno prossimo, su questo pochi i dubbi. Il Reddito di cittadinanza è misura su cui il Movimento 5 Stelle da sempre si è speso con forza. Anche se il governo e cambiato, in sella c'è ancora il Movimento 5 Stelle ed anche se il Partito Democratico vorrebbe volentieri metterci mano, rischi di sospensione della misura non sembrano esserci. Piuttosto potrebbe cambiare qualcosa sulla misura, ma ...

Il 70% dei diritti d'immagine della Scala dei Turchi in mano a un privato. Legambiente : "Accordo inutile" : La bellissima Scala dei Turchi potrebbe definitivamente diventare un bene del Municipio di Realmonte. C’è un “ma”: alla famiglia Sciabbarrà, proprietaria dei terreni in cui si trova la scogliera, potrebbero essere ceduti, però, il 70 per cento dei diritti d’immagine. Questo vuol dire che chiunque decida di scattare foto, girare video o anche soltanto menzionare la Scala per farsi pubblicità ...

Slitta il taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

11 settembre - 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al World Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il World Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

Rapina a mano armata : arrestato Francesco Zampaglione - fratello di Federico dei Tiromancino : Tenta Rapina in banca a Roma, arrestato il cantautore Francesco Zampaglione. Il fratello di Federico Zampaglione ed ex membro dei Tiromancino ha tentato il colpo con una pistola giocattolo. Il fratello del leader dei Tiromancino è stato arrestato dopo aver messo a segno una Rapina a Roma, in zona Gianicolense. Classe 1970 che per un periodo ha lavorato nel mondo della musica come cantautore scrivendo canzoni per e con il fratello, ...

Romano Prodi : “Auguro a Conte di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Proposta faticosa ma interessante. La flat tax è una porcheria” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante Proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “Auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Poi parla di personalità, auspica un ministero ...

Judo - Mondiali 2019 : Nicholas Mungai esce di scena al terzo turno dei 90 kg per mano di Kuusik : Arriva l’ennesima delusione di questo Mondiale per l’Italia, che è costretta ad abbandonare il sogno di una possibile medaglia anche con Nicholas Mungai. Il Judoka nostrano è infatti uscito di scena al terzo turno dei -90 kg maschili ai Campionati del Mondo 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Tokyo, per mano di un avversario ampiamente alla sua portata come l’estone Mattias Kuusik. Al prossimo turno ci sarebbe stata ...