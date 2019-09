La Juventus va ‘Pjanic’ ma una prodezza del bosniaco regala tre punti a Sarri | Brescia ko

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019)– Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo, partita ricca di emozioni e molto sofferta per la squadra di Maurizio. Partenza sprint per gli uomini di Corini che passano in vantaggio con il solito Donnarumma, evidente l’errore del portiere Szczesny. I bianconeri sembrano in difficoltà e soffrono la fisicità del, tanti errori dal punto di vista tecnico. La reazione avviene poco prima del primo tempo, ottimo calcio d’angolo di Dybala, autogol del difensore Chanchellor. Nella ripresa ancora in cattedra la Joya che si procura un calcio di punizione, il suo tiro finisce sulla barriera poi il tiro perfetto di Pjanic che supera Joronen e fa esplodere la panchina bianconera. Nel finale qualche assalto delma il risultato non cambia più. finisce 1-2. In alto la ...

