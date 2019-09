La Juve rimonta il Brescia  con un autogol e Pjanic Tre punti anche senza Cr7

La Juve soffre ma vince in rimonta a Brescia : Al Rigamonti finisce 2-1 per i bianconeri: una autorete di Chancellor e Pjanic ribaltano il gol di Donnarumma

Brescia-Juventus 1-2 : rimonta bianconera con autogol e Pjanic : Lombardi avanti con Donnarumma, poi la squadra di Sarri cresce alla distanza. Balotelli generoso al ritorno in serie A dopo tre anni e mezzo

Juventus-Verona 2-1 - successo bianconero in rimonta : La Juventus torna a vincere, seppur non brillando, contro l'Hellas Verona. Due a uno il punteggio finale all'Allianz Stadium con le reti decisive di Ramsey e Ronaldo a ribaltare l'iniziale vantaggio ospite di Miguel Veloso. Dopo il pareggio con la Fiorentina, i bianconeri di Sarri ritrovano subito i 3 punti e salgono a quota 10 punti in classifica scavalcando momentaneamente l'Inter in attesa del derby. La prima emozione del match e' targata ...

VIDEO Juventus-Verona 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Ramsey e Cristiano Ronaldo firmano la rimonta vincente : La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri sono tornati al successo dopo i pareggi contro Fiorentina e Atletico Madrid ma la partita è stata davvero molto complicata visto che gli scaligeri sono passati in vantaggio al 20′: calcio di rigore ...

La vittoria sfuma al 90°. Atletico rimonta Juve : 2-2. Sarri - la difesa non funziona : Poteva essere un successo, sotto tutti i profili, è finita invece con un pareggio la più delicata delle sfide che, sulla carta, attendono la Juventus in Champions League. L'Atletico, sotto di due reti, ha avuto la forza di rimontare proprio all'ultimo assalto, un po' come aveva fatto il Napoli allo

Champions : vittoria Juve sfuma al 90' - rimonta Atletico : sfuma al 90' la vittoria della Juventus al Wanda Metropolitano di Madrid: all'undicesimo calcio d'angolo, l'Atletico agguanta il pari con un colpo di testa da manuale di Herrera. Esultano i Colchoneros e, con piu' equilibrio rispetto all'anno scorso, Diego Simeone. Per gli spagnoli un buon punto per come si erano messe le cose, con la Juve sul 2-0 a 20' dalla fine. Per i bianconeri quasi una beffa, ma - si sa - l'Atletico e' squadra che ci crede ...

Meret : “Sette gol in due partite sono tanti - ma miglioreremo. Falza partenza con la Juve - poi abbiamo rimontato. Con Samp e Liverpool vogliamo fare bene - il Napoli ti fa crescere…” : Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli Il portiere del Napoli Alex Meret, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “E’ stata una settimana molto positiva per la Nazionale, abbiamo ottenuto due vittorie importantissime che ci avvicinano agli Europei. E’ un orgoglio per me aver fatto parte del gruppo. Spero ...

Rimonta Napoli ma Koulibaly fa vincere la Juve : La Juventus batte il Napoli 4-3 con un'autorete decisiva di Koulibaly nel recupero dopo una grande Rimonta del Napoli, da 3-0 a 3-3. Micidiale uno-due bianconero al 16esimo e al 19esimo: prima Danilo, appena entrato e all'esordio, poi Higuain, regalano il doppio vantaggio alla Juve. Al 62esimo il 3-0 di Ronaldo sembra aver chiuso la partita, ma il Napoli accorcia 66esimo con Manolas, si porta sul 3-2 due minuti dopo con Lozano e pareggia ...

Juventus-Napoli 4-3 è un romanzo. Dal disastro alla rimonta epica. Fino all’autogol di Koulibaly. L’equivoco Insigne : C’è un romanzo da scrivere su questo Juventus-Napoli. Una partita che soltanto gli psicanalisti – quelli bravi – possono decrittare. Il Napoli perde 4-3 dopo essere stato sotto 3-0 dopo un’ora di gioco e aver pareggiato in quindici minuti. All’ultimo minuto, all’ultima azione, è Koulibaly con una incredibile autorete a sancire la vittoria della squadra di Sarri. Proprio lui, l’eroe della partita dei due ...

