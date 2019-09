La Corte Ue dà ragione a Google | il diritto all’oblio non è globale

Usa - Corte Suprema dà ragione a Trump sulla norma che limita le richieste d’asilo dei migranti. Il presidente : “Grande vittoria” : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera all’entrata in vigore delle nuove norme sulle richieste d’asilo dei migranti emanate dall’amministrazione Trump con l’intento di limita re drasticamente la possibilità di chiedere asilo politico negli Usa. I giudici hanno deciso con una maggioranza di 7 contro 2. Il provvedimento era stato emanato lo scorso luglio ma subito bloccato dai tribunali della California. ...

Lodo Longarini - la Corte d’appello dà ragione allo Stato : sbloccati 800 milioni del ministero dei Trasporti pignorati dall’imprenditore : La Corte d’appello di Roma ha dato ragione all’Avvocatura dello Stato, che agiva per conto del ministero delle Infrastrutture, contro il costruttore marchigiano Longarini. La sentenza del 26 luglio scorso, fa sapere il Mit, consente di recuperare al bilancio dello Stato circa 800 milioni in precedenza pignorati dall’imprenditore in forza di lodi arbitrali che ora vengono riconosciuti come nulli. Si chiude così una vicenda annosa iniziata ...