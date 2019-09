La Corte Suprema spagnola ha deciso che i resti del dittatore Francisco Franco potranno

Vittoria per Trump alla Corte Suprema - ok a restrizioni su richieste di asilo : Donald Trump incassa una Vittoria alla Corte Suprema, a maggioranza repubblicana dopo le sue due nomine, in materia di immigrazione. Ribaltando la decisione di una Corte d’appello, i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta a gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo in Usa se durante il loro viaggio hanno attraversato Paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa ...