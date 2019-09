La complessità di Watch Dogs Legion è quasi indescrivibile

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) Di tutti i titoli open world di Ubisoft che abbiamo visto fino ad oggi,è forse il più ambizioso. I giocatori possono reclutare e giocare come qualsiasi NPC nella Londra del gioco, e in passato si è detto che il nuovo capitolo della serie presenterà "tra le migliaia e i milioni" di NPC.In un'intervista con Stevivor, l'associate producer Ashley Johnson ha parlato delle sfide nello sviluppo di un tale sistema. "Questo è probabilmente uno dei giochi più ambiziosi che Ubi abbia mai immaginato. Dal punto di vista gestionale e creativo, è la più grande sfida finora per me personalmente"."Questo gioco è, per quanto riguarda la sfida, complessooltre ogni descrizione."Leggi altro...

