La borsa del giorno

La Juve va giù in borsa (-6 - 6%). I soldi non credono alla favola della ricapitalizzazione come sviluppo : Venerdì è stato pubblico il bilancio della Juventus. Pochi hanno evidenziato il rosso della società: 40 milioni di euro. Il grosso dei media – non tutti, il Sole con Dragoni si distingue sempre – sono riusciti nella titanica impresa di far apparire una ricapitalizzazione (300 milioni) come un’operazione di sviluppo. Poi aprono i mercati e guarda un po’ che cosa succede. Che il titolo della Juventus viene inizialmente ...

borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 20% : 03.54 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in lieve rialzo, con gli investitori che guardano a possibili sviluppi nelle trattative sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre torna a svalutarsi lo yen sulle principali valute. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,20% a quota 22.089,60, aggiungendo 45 punti. Sui mercati valutari la divisa nipponica è trattata poco sotto quota 108sul dollaro e sull'euro a 119,30.

Airbnb pronta allo sbarco in borsa : "Avverrà nel corso del 2020" : Airbnb rompe gli indugi e si dichiara pronta allo sbarco in Borsa nel 2020. Lo ha annunciato la società dopo mesi di speculazioni sui progetti di quotazione.Airbnb, che nell’ultimo round di finanziamento è stata valutata 31 miliardi di dollari, ha comunicato ieri di aver totalizzato ricavi per oltre un miliardo nel secondo trimestre del 2019.L’azienda che mette in contatto persone che offrono e che sono in cerca di una ...

borsa - Tokyo apre inc alo dello 0 - 23% : 02.58 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in calo, dopo la festività nazionale, complici le tensioni geopolitiche in Medio Oriente che hanno seguito gli attacchi di sabato agli impianti sauditi facendo schizzare al rialzo il prezzo del petrolio. L'indice Nikkei cede lo 0,23% a quota 21.938,60, con una perdita di 49 punti. Sui mercati valutari lo yen arresta la fase di svalutazione sulle principali divise ed è trattato a ...

Autostrade - il titolo Atlantia crolla in borsa nel giorno dei cda di Aspi e della holding Edizione. In bilico l’ad Castellucci : Atlantia crolla in Borsa, arrivando a perdere il 7,5%, nel giorno in cui si riuniscono i cda della controllata Autostrade per l’Italia e della holding Edizione della famiglia Benetton. Che, stando a indiscrezioni alimentate dal duro comunicato diffuso sabato, potrebbe defenestrare il numero uno di Atlantia, Giovanni Castellucci, indagato per omicidio colposo nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Dopo la notizia della nuova inchiesta ...

London Stock Exchange respinge l’offerta della borsa di Hong Kong : La Borsa di Londra, ha dichiarato di nutrire fondamentali preoccupazioni in merito agli aspetti chiave della proposta cinese

borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0.60% : 04.05 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, sostenuta dalla progressiva svalutazione dello yen, che da slancio al comparto export, e le aspettative di un miglioramento nelle trattative sul commercio internale tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei segna una variazione positiva dello 0.60% a quota 21.889,21, aggiungendo 129 punti. Sui mercati valutari la divisa nipponica è trattata a 108,10 sul dollaro, e a ...

Lse - Londra potrebbe bloccare l’offerta della borsa di Hong Kong : Lo sostiene il Wall Street Journal. Dall’altra parte dell’Oceano non è di sicuro vista di buon occhio la puntata cinese verso uno dei mercati finanziari più importanti al mondo, partner preferenziale degli Stati Uniti

borsa - Tokyo apre avanza dello 0 - 36% : 03.32 La Borsa di Tokyo apre la seduta in positivo sostenuta dalla progressiva svalutazione dello yen, con gli acquisti che si concentrano sui titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell'export, in primo luogo il comparto auto. L'indice Nikkei avanza dello 0,36% e si assesta ai massimi in 6 settimane, a quota 21.468,97, aggiungendo 76 punti. Sui mercati valutari la divisa giapponese è trattata a 107,50 sul dollaro, e a un livello di ...

borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 19% : 03.04 La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, trainata dalla debolezza dello yen, che da slancio ai titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell' export, con gli investitori che attendono nuovi sviluppi dai negoziati sul commercio internazionale tra Usa e Cina. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,19% a quota 21.358,17. Sui mercati dei cambi la valuta nipponica è trattata a 107,30 sul dollaro, e a 118,50 sull'euro.

borsa : Tokyo apre in rialzo dello 0 - 65% : 02.45 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in rialzo, sostenuta dalla chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e i segnali incoraggianti che arrivano da una possibile ripresa delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei avanza dello 0,65% a quota 21.223,75, aggiungendo 137 punti. Sui mercati valutari lo yen si indebolisce sul dollaro a un livello di 107e poco sopra quota 118sull'euro.