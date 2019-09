Juventus | la deposizione di Andrea Agnelli | ' Ci ricattavano'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) La scorsa settimana, in seguito all'inchiesta "Last banner" 12 capi ultrà dellasono stati arrestati. È stato lo stesso club bianconero a presentare denuncia visto che era oggetto di ricatto da parte di alcuni membri dei gruppi organizzati per avere biglietti gratis. Laha presentato denuncia nel giugno 2018 come ha spiegato il presidentenella suadel 14 febbraio 2019. Il numero 1 juventino, davanti al pubblico ministero di Torino chiara Maina ha spiegato che in curva ci entra a proprio rischio e pericolo anche se di certo non tutti i sostenitori presenti saranno dei deliquenti. Inoltre,ha raccontato che la società era oggetto di ricatto da parte degli ultrà che minacciavano di far squalificare e chiudere la curva. Per evitare queste azioni la società era costretta ad aderire a queste richieste. Da qui, e vista l'evoluzione degli ...

JuventusPro : COLPO DI SCENA | Caso ultrà, spunta la deposizione di Agnelli: 'Juve ricattata, tanti delinqu... @AntonioParr8 - SassuoloPro : COLPO DI SCENA | Caso ultrà, spunta la deposizione di Agnelli: 'Juve ricattata, tanti delinquenti' - Le ultime - TorinoFCPro : COLPO DI SCENA | Caso ultrà, spunta la deposizione di Agnelli: 'Juve ricattata, tanti delinquenti' - Le ultime -