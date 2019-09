Juventus con le loyalty shares Exor peserà il 77 | 87%

Balotelli-day a Brescia : esordio contro la Juventus : Ha dovuto attendere quattro giornate per tornare in campo per via di una squalifica rimediata col Marsiglia, nel maggio scorso.

Serie A - Brescia-Juventus : nella probabile formazione bianconera non c'è Ronaldo : Brescia-Juventus non vedrà la "sfida nella sfida" tra Balotelli e Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese della Juve non è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati da Maurizio Sarri a causa di un acciacco fisico. Inutile correre rischi a questo punto della stagione, tanto più che la rosa della Juventus è ampia e - nonostante qualche assenza di troppo - fornisce ampie garanzie all'allenatore....Continua a leggere

#TeamJay - su Nick Jr arriva il cartone realizzato con la Juventus : I tifosi più piccoli della Juventus già conoscono Jay, la mascotte ufficiale della società calcistica nata nel 2015 e destinata, oltre che alle attività rivolte ai più piccoli, ad intrattenerli durante le partite della Juve in casa, all'Allianz Stadium.Da oggi, lunedì 23 settembre 2019, Jay arriverà anche nelle loro case, grazie a #TeamJay, un nuovo cartone animato in onda alle 19:00 su Nick Jr. (canale 603 di Sky). Grazie alla collaborazione ...

Brescia-Juventus - Ronaldo fuori dalla lista dei convocati : problema fisico per il portoghese : L’attaccante bianconero non prenderà parte alla trasferta di Brescia a causa di un lieve affaticamento all’adduttore Cristiano Ronaldo non giocherà domani Brescia-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A. Il portoghese ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore, spingendo Maurizio Sarri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Lapresse La situazione di CR7 verrà monitorata nelle prossime ore, come recita il ...

Brescia Juventus - i convocati di Sarri : Cristiano Ronaldo assente -FOTO- : Brescia Juventus – Torna la Serie A, col primo turno infrasettimanale della stagione. La Juventus, dopo la sofferta vittoria contro l’Hellas Verona, torna in campo contro il Brescia. I neopromossi potranno finalmente schierare Balotelli, che torna dopo la lunga squalifica, mentre Sarri clamorosamente non potrà contare su Cristiano Ronaldo. Come annunciato oggi in conferenza stampa, CR7 ha accusato un piccolo fastidio dovuto ai tanti ...

Juventus - infortunio Ronaldo : la situazione - Sarri svela tutto in conferenza stampa! : infortunio Ronaldo- tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato, con Juventus impegnata nella delicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come riportato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, i bianconeri potrebbero presentare alcune novità dal primo minuto. Occhio al potenziale forfait di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha riportato un piccolo affaticamento muscolare e la sua presenza contro il Brescia ...

Brescia-Juventus Sarri conferenza stampa : “Ronaldo è in dubbio. Ecco chi giocherà” : BRESCIA JUVENTUS Sarri- Archiviata la vittoria contro il Verona, la Juventus si prepara alla complicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come riportato nelle ultime ore, Sarri dovrebbe affidarsi a qualche cambio di formazione, con il ritorno dal primo minuto di Higuain al posto di Dybala. Possibile chance dal primo minuto anche per Bernardeschi, il quale potrebbe essere schierato nel ruolo di esterno destro al posto di Cuadrado. Pochi ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri puntano il baby bomber Haland : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Erling Haland, fortissimo attaccante norvegese che ha davvero stupito in questo inizio di stagione. Si tratta di un giocatore molto fisico, che ha solo diciannove anni e che per le sue prestazioni è finito nel mirino di alcune big del calcio europeo, come Juventus, Real Madrid e Manchester United. Haland ha già segnato ben ...

Juventus - Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto entro fine anno (RUMORS) : La Juventus di Maurizio Sarri si ritrova in squadra un giocatore che sembrava in procinto di lasciare Torino appena ritornato dal Chelsea: parliamo di Gonzalo Higuain, che sin dall'inizio della preparazione estiva con i bianconeri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus giocandosi le sue carte con l'attuale settore avanzato. Con l'impegno e la determinazione il 21 bianconero si è conquistato un posto di titolare, 'portando' in panchina ...

Calciomercato Juventus : piace Haaland e Raiola può dare una mano a battere le concorrenti : È Erling Haaland il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus. Lo rivela il Guardian che svela l’interessamento dei bianconeri pronti alla battaglia con le due squadre di Manchester. Il gigante norvegese si è mostrato al mondo con la tripletta all’esordio in Champions League contro il Genk. Il Salisburgo al momento non commenta i rumors e si tiene stretto il suo gioiello che a soli 19 anni non solo è titolare ma in questa stagione ha già ...

Brescia - Balotelli snobba Ronaldo e la Juventus : “non mi esalta giocarci contro - è una partita come le altre” : L’attaccante del Brescia ha scontato la squalifica di quattro giornate ricevuta in Francia ed è pronto a scendere in campo contro la Juventus E’ finalmente arrivata l’ora di Mario Balotelli, l’attaccante del Brescia è pronto a tornare in campo dopo la squalifica di quattro giornate ricevuta ai tempi del Marsiglia. Marco Alpozzi/LaPresse Il suo ‘nuovo’ debutto in Serie A non sarà però affatto semplice, ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della gara contro il Brescia : La Juventus, ieri, ha battuto per 2-1 il Verona. Ma per i bianconeri non c'è tempo per godersi questo successo, visto che martedì saranno di nuovo in campo per affrontare il Brescia nel turno infrasettimanale di campionato. Questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa proprio per mettere nel mirino la sfida di martedì sera. Chi ha giocato ieri ovviamente si è dedicato ad un lavoro di scarico. Domani, per la Juve sarà già giorno di ...

Juventus - Adidas - ufficiale nuova intesa contrattuale : 408 milioni più bonus fino al 2027 : La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato, investendo molto in importanti acquisti come quello di D Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot e Buffon, anche se ha avuto alcune difficoltà nelle cessioni. Resta però notevole la crescita economica della società bianconera in questi anni con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad aver incrementato il blasone del brand Juventus in tutto il mondo. Proprio durante l'approvazione del bilancio al 30 ...

Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0 : esordio amaro per la Dea. Bianconeri belli a metà : Highlights Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 2-2 il match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Juventus. Colchoneros mai domi e caparbi nel riagguantare il doppio svantaggio nel finale di gara. Ottima Juventus, ma belle solo a metà. Come sottolineato da Sarri a fine gara, ci sarà da lavorare sulle palle inattive e su altre tematiche […] L'articolo Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0: esordio ...