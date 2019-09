J-Ax tra il figlio e il ritorno di All Together Now | confessioni inedite del cantante

"io - vittima del Forteto : mio figlio strappato via per 9 anni" : Francesco Curridori Debora Guillot, vicepresidente dell'associazione Vittime del Forteto, racconta a ilGiornale.it la sua storia di ragazza di 16 anni che nel '97 viene affidata dal tribunale di Firenze alla comunità di Rodolfo Fiesoli "Entrare al Forteto significava entrare in un’altra dimensione: circuizioni e lavaggi del cervello erano all’ordine del giorno e piano piano sono stata plagiata". Debora Guillot, vicepresidente ...

"Indagate sul figlio di Biden" : il Wsj svela il contenuto della telefonata sotto accusa tra Trump e il presidente ucraino : Joe Biden all’attacco di Donald Trump nella vicenda del ‘whistleblower’, l’ultima polemica in ordine di tempo, che si è abbattuta sulla Casa Bianca. L’ex vice presidente e candidato alla nomination democratica chiede al presidente Usa di rendere pubblica la trascrizione della telefonata nella quale avrebbe fatto una promessa “inappropriata” a un leader straniero. “Come minimo, Donald Trump ...

Un passo dal cielo 5 - trama terza puntata : Francesco trova suo figlio? : Anticipazioni Un passo dal cielo 5, terza puntata: Emma e Francesco di nuovo vicini La prima e la seconda puntata di Un passo dal cielo 5, la fiction con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Rocio Munoz Morales non hanno deluso le aspettative dei telespettatori: i colpi di scena, infatti, si sono susseguiti. Cosa accadrà nella terza puntata di Un passo dal cielo 5 in onda su Rai1 giovedì 26 settembre? Emma, all’insaputa di Francesco è ...

Padre dimentica il figlio in macchina - tragedia a Catania : muore bimbo di 2 anni : Un bambino di soli due anni ha perso la vita in modo tragico nella giornata di oggi, 19 settembre, a Catania. Il Padre, un ingegnere che lavora presso la facoltà universitaria della città siciliana, ha dimenticato di portare il figlio all'asilo, intorno alle ore 8, e si è recato direttamente sul posto di lavoro. Ha parcheggiato la sua auto senza accorgersi del figlioletto che stava dormendo legato al seggiolino nel sedile posteriore della ...

Il papà si addormenta in auto - la figlioletta muore con la testa incastrata nel finestrino : La tragedia di Kierre Allen, una bimba di due anni, si è consumata in Michigan. La piccola è morta in un modo assurdo mentre era accanto al padre che si era addormentato in auto dopo aver giocato con lei davanti casa. È rimasta incastrata con la testa nel finestrino e, nonostante i soccorsi, è deceduta.Continua a leggere

“Troppi stranieri - non c’è integrazione” : papà marocchino porta via il figlio da una classe con un solo italiano : In un mondo sempre più o bianco o nero e sempre meno propenso ad accettare le vie di mezzo, in un mondo che vede contrapposti razzisti da una parte e buonisti dall’altra, come si può collocare un papà marocchino che ritira il figlio da una scuola di Bologna perché ci sono venti stranieri e solo un italiano? Come si colloca quello stesso papà marocchino che lamenta la mancata integrazione e le inefficienze di un asilo che ha troppi iscritti ...

Bloody Money - archiviata posizione di Roberto De Luca. Il figlio del governatore campano : “Vittima di una trappola - ero inconsapevole” : Con un video ed un post sulla sua pagina Facebook, Roberto De Luca ha comunicato di essere stato archiviato nell’ambito dell’inchiesta ‘Bloody Money’, il fascicolo aperto dalla procura di Napoli dopo i videoreportage di Fanpage su presunti episodi di corruzione intorno al ciclo dei rifiuti, documentati dal giornalista Sasha Biazzo e dalla telecamera nascosta addosso all’ex boss di camorra Nunzio Perrella. Roberto De Luca è il ...

La Strada di Casa 2 - Seconda Puntata : Davide Potrebbe Essere Figlio di Irene! : La Strada di Casa 2, Seconda Puntata: l’azienda di famiglia Morra continua ad Essere a rischio fallimento, ma il colpo di scena ad opera di Valerio Costa è in arrivo. Intanto, si scoprono significative novità sulla scomparsa di Irene. E’ tornata la fiction La Strada di Casa, dopo la conclusione della scorsa stagione che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. Fausto torna dopo un salto temporale di tre anni, durante il quale ha ...

Rosy Abate - trama terzo appuntamento : l'ex mafiosa viene abbandonata dal figlio : Finalmente su Canale 5 tornerà a fare compagnia al pubblico la popolare fiction Rosy Abate 2, che vede protagonista Giulia Michelini, nei panni dello stesso personaggio che ha appassionato milioni di telespettatori. Nel corso del terzo appuntamento in programmazione il 27 settembre 2019, Leonardo deluderà profondamente la donna che l’ha messo al mondo, scegliendo di stare dalla parte di Antonio Costello, colui che lo considera il futuro erede ...

Bologna - marocchino toglie il figlio dall'asilo : In classe sono tutti stranieri : Il 34enne, nato in Marocco e cresciuto a Bologna, si è lamentato della scelta di creare una classe di soli piccoli stranieri: "Non voglio passare per razzista proprio io, ma il Comune lo deve sapere che non si fa integrazione mettendo così". Sostiene che nella scuola materna del figlio ci sia "un grave problema di integrazione": troppi piccoli stranieri. Da lì la scelta di portarlo via. A deciderlo è stato un padre di 34 anni, di origini ...

La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata : Davide è il figlio segreto di Irene? : anticipazioni La strada di casa 2 24 settembre: Lorenzo Morra arrestato Le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction La strada di casa 2 vi terranno col fiato sospeso perché si entrerà subito nel vivo della vicenda e per alcuni personaggi si prospetteranno periodi davvero bui e turbolenti; forse saprete a chi facciamo riferimento se avete […] L'articolo La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata: Davide è il figlio segreto ...

travolta da un furgone - donna muore in strada sotto gli occhi del figlio : La tragedia a Rimini, lungo la via Marecchiese. A perdere la vita una donna di 75 anni, che si trovava insieme al figlio

Palermo - spari in pieno giorno : 3 persone colpite - tra i feriti anche padre e figlio : Far west in via Regina Bianca alla Zisa a Palermo dopo alle 13 di oggi sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto tre persone: un uomo di 58 anni, il figlio di 27 e una coetanea di quest'ultimo. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso: forse una lite alla base della sparatoria.Continua a leggere

Gli ultrà del Psg al padre di Neymar : “Vendi tuo figlio a Vila Mimosa” (zona di prostitute) : In occasione della partita contro lo Strasburgo, gli ultrà del Psg hanno esposto uno striscione di pessimo gusto indirizzato al padre di Neymar: “Neymar Sr., vendi tuo figlio a Vila Mimosa” Lo scrive As, spiegandone il significato: Vila Mimosa è una zona di Rio de Janeiro nota per i suoi livelli di prostituzione. Il padre del calciatore era al Parco dei Principi e ha visto lo striscione. La sua relazione con il club francese, ...