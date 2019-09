Italia Viva | Maria Elena Boschi è la capogruppo alla Camera del nuovo partito di Matteo

Sondaggi - per Swg Italia Viva vale oltre il 5% (e supera Forza Italia) : recupera dall’astensione e permette al Pd di recuperare voti dal M5s : Italia Viva, il nuovo movimento di Matteo Renzi, per la prima volta nella sua brevissima vita supera il 5 per cento in un Sondaggio. A dare maggiore credito alla Forza politica dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd è l’istituto Swg nella rilevazione settimanale per il TgLa7. Secondo questi dati Italia Viva riuscirebbe perfino a superare Forza Italia e a tallonare i Fratelli d’Italia. Bisogna dire che è il ...

SFOOTING/ Piva piva - arriva Italia Viva con la sua giuliva comitiva : Prodi dice che Italia Viva è il nome di uno yogurt con scadenza ravvicinata. Si sbaglia: Renzi ha idee chiare. E un jolly per trainare al voto gli indecisi

Leclerc corre a Italia viva : Era un sacco di tempo che noi Italiani si cercava un vero leader, fosse pure un Papa straniero. Giovane, ma non bamboccione. Arrogante, ma non come quello. E l’abbiamo trovato. O meglio, non abbiamo fatto in tempo a trovarlo che ci ha superati, a sinistra e anche a destra, nelle nostre più rosee att

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Italia Viva di Matteo Renzi davanti a Forza Italia : batosta per Berlusconi : E il lunedì piovve il Sondaggio di Enrico Mentana. Negli studi del TgLa7, Mitraglietta svela le cifre della rilevazione di Swg, la prima che comprende anche Italia Viva, la neo-creatura politica di Matteo Renzi sorta in seguito alla scissione del fu rottamatore dal Pd. E proprio come nel Sondaggio p

ItaliaViva contro l'oscurantismo sovranista : Ho lasciato il Pd per condividere ItaliaViva, il nuovo progetto politico di Matteo Renzi e di altri amici e amiche con cui abbiamo condiviso un lungo percorso nel Partito Democratico. È una scelta umanamente sofferta ma politicamente molto convinta.Il Pd è stato il primo partito a cui mi sia iscritta. Come per tanti, la mia decisione di entrare a farne parte è stata determinata dalla volontà riformista e innovativa ...

Italia Viva : aderisce il sindaco più giovane della Calabria : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Aderisco ad un modello di partito che auspico diverso e migliore dagli schemi sinora proposti e che hanno generato una sorta di autoreferezialità difficile da scrostare: nonostante la mia esperienza personale, osservo che un vero rinnovamento, non solo generazionale, non si è mai pienamente attuato e e il dibattito ha sofferto spesso di proposte dichiarate ma troppo poco praticate”. Alessandro ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva di Renzi sopra il 5% : in calo il Pd - Lega sempre più lontana : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia un dato positivo per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi debutta al 5,2%. Ma la sua nascita comporta un calo dei voti per il Partito Democratico: i dem sono ora sempre più lontani dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 33% e aumenta il suo vantaggio su tutti gli inseguitori.Continua a leggere

Quanto vale Italia Viva - il nuovo partito di Matteo Renzi. E fino a dove può arrivare : Le prime rilevazioni forniscono già un perimetro dentor il quale potrebbe muoversi la nuova creatura dell'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a Vivacchiare nella palude"

Matteo Renzi - il sondaggio interno a Italia Viva : Bellanova e Boschi umiliano il loro leader : Gli Italiani non si fidano di Matteo Renzi, i sondaggi che danno Italia Viva a nemmeno il 5 per cento lo dimostrano: "Renzi ha voluto dare, almeno pubblicamente, il messaggio di una scissione non traumatica con il Pd e questo concetto è stato metabolizzato dai suoi elettori. Infatti il 67% pensa che