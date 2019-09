Innovazione : Zaia - 'darà prospettive ai giovani e servirà per lotta allo spreco pubblico' (2) : (AdnKronos) - “Il Veneto è fatto di 600.000 imprese, 150 miliardi di Pil, in un tessuto produttivo che non nasce dal modello fordista della grande fabbrica ma da quello della piccola impresa - ha detto ancora Zaia -. Una storia di determinazione verso l’obbiettivo e grande Innovazione; i primi veri