Inghilterra | clamoroso in EFL Cup | Tottenham eliminato da una squadra di quarta serie | ok

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I vicecampioni d’Europa eliminati da un club di. E’ successo indove si sono giocate le partite degli ottavi di finale della EFL Cup. Ilha pareggiato 0-0 contro il Colchester,che milita nell’equivalente dellaD italiana. Ai rigori ha prevalso la formazione di rango inferiore (di Lucas Moura l’errore decisivo), e per festeggiare la clamorosa qualificazione i tifosi del Colchester hanno invaso il campo e ci sono rimasti a lungo. Nessuna sorpresa, invece, per Manchester City e Arsenal, che hanno battuto rispettivamente il Preston North End (3-0) e il Nottingham Forest (5-0). Nel match dei Gunners ha brillato la stella del 18enne brasiliano Gabriel Martinelli, ex Ituano, che all’esordio da titolare in primaha segnato una doppietta. Passano il turno anche Everton, Southampton, Watford e ...

