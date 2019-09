Incidenti sul lavoro | operaio muore vicino allo stadio Bentegodi di Verona

Incidenti in montagna : morto escursionista colto da malore sul Lavaredo : Un escursionista è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo ed è deceduto. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All’uomo, A.L., 59 anni, di Bagno a Ripoli (FI), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del Rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ...

Anmil Ragusa : celebrata oggi la Giornata vittime Incidenti sul lavoro : oggi a Santa Croce Camerina è stata celebrata la seconda Giornata territoriale iblea delle vittime di incidenti sul lavoro

Anmil Ragusa : Giornata per le vittime di Incidenti sul lavoro : A Ragusa la Giornata Anmil per le vittime di incidenti sul lavoro. Domani a Santa Croce Camerina un momento d riflessione

Manovra : Conte - ‘potenziare misure contro Incidenti sul lavoro’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha fatto riferimento anche al ‘tema della sicurezza sul lavoro”, garantendo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un capitolo “al centro dell’agenda di governo”, e sottolineando la necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi ...

Incidenti - tragico tamponamento all'alba sull'autostrada A1 : Due autotreni si sono tamponati: una vittima. Incidente lunedì mattina sull’A1 direzione Nord al chilometro 65 dopo...

Incidenti sul lavoro - al Nord si muore di più che nel resto d'Italia : Una vera e propria emergenza quella dei morti sul lavoro: al 31 luglio si evidenziavano 18 denunce in più per i casi mortali...

Ancora Incidenti sul lavoro - morti quattro operai in un'azienda agricola di Pavia : Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dei liquami

Incidenti in moto - una vera strage : in tre mesi 185 morti sulle strade : Settanta centauri sono morti a giugno, 45 a luglio e 70 ad agosto; durante il primo week end di quest'ultimo mese sono stati calcolati 25 motociclisti deceduti in 22 schianti. Secondo l'Asaps colpa anche della carenza di controlli: "In 10 anni, 2008 –2018, sono oltre 79.000 le pattuglie in meno schierate su statali e provinciali, cioè 216 in meno ogni giorno".Continua a leggere

Metro Roma - 4 dipendenti indagati per gli Incidenti sulle scale mobili : Frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate i reati contestati a 4 persone, dipendenti di Metro...

Roma - tifosi feriti sulle scale mobili della metro : scattano le misure cautelari per guasti e Incidenti : Riguardano i dipendenti dell'Atac e di metro Roma per i problemi nelle stazioni Repubblica, dove diversi supporter del Cska Mosca rimasero feriti, e Barberini

Incidenti stradali - tragedia sull’A12 : tir travolge tre furgoni - muore ragazzo di 27 anni : Tragico incidente sull'autostrada A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana: una cisterna ha travolto tre furgoni che erano fermi sulla corsia d'emergenza. Un giovane di 27 anni è morto venendo travolto da uno dei furgoni. Altre otto persone, tutte di Firenze, sono rimaste ferite a causa dello schianto.Continua a leggere

Incidenti in montagna : morto alpinista precipitato sul Cervino : E’ deceduto l’alpinista precipitato, oggi, sulla parete Cheminee del Cervino. Il corpo dell’uomo, di nazionalita’ polacca, e’ stato portato dagli uomini del Soccorso Alpino a Cervinia. Anche il compagno che era con lui, rimasto illeso, e’ stato accompagnato a Cervinia. L'articolo Incidenti in montagna: morto alpinista precipitato sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - precipita sul Cervino : soccorso difficile : Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri. La scarsa visibilità impedisce al momento all’elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L’alpinista è caduto dalla parete chiamata ‘Chemine’e’, passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, ...