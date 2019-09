In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Settembre | Renzi a caccia di soldi Inchiesta sui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Le strategie Politico e oratore:(ri)organizza le sue casse Assetto finanziario – L’ex premier lascia Italia Viva (e la Leopolda) ai comitati civici, lui avrà la sua fondazione per i grossi sostenitori e andrà in giro per conferenze e altro di Carlo Tecce Un pelo di talpa di Marco Travaglio Ora che le madamine sono un po’ in disuso e anche gli scemi (ma non i giornalisti) hanno capito che il Tav è un treno, dunque è maschile, bisognava inventarsi un nuovo simbolo femminile per ingentilire i malaffari del Partito degli Affari. E oplà, ecco a voi “la talpa Federica”, che, con grave sprezzo del … L’intervista “A Malta un buon primo passo. Ora va cambiata la Bossi-Fini” Marco Minniti – L’ex ministro dell’Interno e l’intesa di lunedì sulla redistribuzione dei migranti: “Ottimo esordio del Viminale” di Salvatore Cannavò New York “Patto contro l’evasione: ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Settembre: “Abbiamo fatto più a Malta in 1 giorno di Salvini in 1 anno” - fattoquotidiano : C’è un incarico da oltre un milione di euro sul quale si stanno concentrano i pm della procura di Firenze che indag… - fattoquotidiano : MANETTE AGLI EVASORI L'impegno del premier Conte davanti a Landini col taglio graduale delle tasse sul lavoro [LEGG… -