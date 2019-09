In calo i nuovi casi di tumore in Italia | 371mila nel 2019

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di martedì 24 settembre 2019) Diminuisce anche la mortalità. Le 5 neoplasie più frequenti sono quelle del seno, colon-retto, polmone, prostata e vescica

