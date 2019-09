«Il traditore» di Marco Bellocchio è il film scelto dall’Italia per la corsa agli Oscar

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019) IlIlIlIlIlIlIlSe entrerà nella cinquina finale lo scopriremo solo il 13 gennaio del 2020 ma, fino ad allora, a rappresentare l’Italia allaall’come migliorstraniero, riconoscimento che non stringiamo da La grande bellezza di Paolo Sorrentino, sarà Ildi. Ilcon protagonista Pierfrancesco Favino, applauditissimo al Festival di Cannes dove a debuttato lo scorso maggio, ha avuto la meglio su Martin Eden di Pietro Marcello, su Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, su La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, e su Il primo re di Matteo Rovere, gareggiando, così, fra le pellicole internazionali in lizza per il premio. https://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak A rivelarlo è una nota della Commissione di Selezione per ilitaliano da designare ...

RaiNews : Il film rappresenterà l'Italia agli #academyawards nella categoria 'International Feature Film Award'. L'annuncio d… - lentepubblica : #PremioOscar2020, “#IlTraditore” di #MarcoBellocchio è il candidato italiano - DrApocalypse : #Oscar2020, l'Italia candida #IlTraditore di Marco Bellocchio -