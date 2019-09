“Il Traditore” di Marco Bellocchio è il film che l’Italia ha scelto per la corsa agli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Sarà “Il Traditore” dia rappresentare l’Italia alla 92esima edizione degli Academy Awards nella categoria ‘International FeatureAward’. È stata Commissione di Selezione istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a scegliere questa pellicola per ladell’Italia all’Oscar. I membri della commissione (Roberto Andò, Laura Bispuri, Stefano Della casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke e Alessandra Vitali) puntano quindi sul regista 79enne: gli altriche erano stati candidati per rappresentaresono ‘Martin Eden’ di Pietro Marcello, ‘La paranza dei bambini’ di Claudio Giovannesi, ‘Il primo re’ di Matteo Rovere e ‘Il vizio della speranza’ di Edoardo De ...

