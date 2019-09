Il Traditore di Marco Bellocchio candidato italiano agli Oscar

«Il Traditore» di Marco Bellocchio è il film scelto dall’Italia per la corsa agli Oscar 2020 : Il traditoreIl traditoreIl traditoreIl traditoreIl traditoreIl traditoreIl traditoreSe entrerà nella cinquina finale lo scopriremo solo il 13 gennaio del 2020 ma, fino ad allora, a rappresentare l’Italia alla corsa all’Oscar come miglior film straniero, riconoscimento che non stringiamo da La grande bellezza di Paolo Sorrentino, sarà Il traditore di Marco Bellocchio. Il film con protagonista Pierfrancesco Favino, applauditissimo al ...

Giornate degli autori 2019 a Venezia 76 - il Premio SIAE a Marco Bellocchio per “Il Traditore” : Giornate degli autori 2019, Marco Bellocchio vince il Premio SIAE Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio a Cannes 72 Svelato il Premio SIAE “Giornate ...

