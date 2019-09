«Il Traditore» di Marco Bellocchio candidato agli Oscar | c’è tanta Palermo

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 24 settembre 2019) Ildisarà il film italianoalla corsa per gli. A deciderlo è stata la Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell'”Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, riunita davanti a un notaio e composta dal regista palermitano Roberto Andò, Laura Bispuri, Stefano Della Casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke, Alessandra Vitali. Sarà dunque Ildia rappresentare il cinema italiano alla 92ma edizione degli Academy Awards nella categoria “International Feature Film Award”. L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna deglisi terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020. Nel film, che tratta ...

