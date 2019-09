Il test genetico che prevede gli infortuni durante lo sport

Fonte : agi

(Di martedì 24 settembre 2019) Siamo più adatti ad attivitàive di potenza o di resistenza? A quale tipo di piccolisiamo più predisposti? Qual è il nostro tempo di recupero ideale dopo l'esercizio fisico? Sono domande a cui, per la prima volta in Italia, risponderà un. Si tratta di MyFitnessGenes che sarà disponibile in un network di ambulatori, quelli appartenenti al gruppo Cerba Health Care, che affiancheranno all'analisi anche una consulenza specialistica. Ilvanta una precisione pari al 99 per cento e analizza 43 varianti genetiche da 34 geni, specificamente associati alle performance atletiche. Ilfornisce indicazioni su otto aree chiave che determinano la risposta del fisico ai diversi tipi di allenamento. Molte caratteristiche di un atleta dipendono infatti in modo significativo da fattori genetici: per ...

fainformazione : Disturbi congeniti della glicosilazione e test genetico preconcepimento A cura di: Ufficio Stampa Sorgente Genetic… - fainfosalute : Disturbi congeniti della glicosilazione e test genetico preconcepimento A cura di: Ufficio Stampa Sorgente Genetic… - NotizieOra : Melanoma e test genetico, proteggere il cuore con il te Oolong e come evitare l’occhio secco; le novità di oggi… -