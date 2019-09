Il teaser trailer di Servant | la nuova serie di M Night Shyamalan

I teaser trailer di Servant - la nuova serie di M Night Shyamalan : https://www.youtube.com/watch?v=yVOB045BZDs Sono brevissimi video enigmatici e dalla colonna sonora ossessiva ma bastano per dare l’idea dell’atmosfera tipico di questo regista: sono i due teaser trailer diffusi in queste ore relativi a Servant, la nuova produzione televisiva che vede coinvolto M Night Shyamalan. Il regista de Il sesto senso e Split, infatti, si è imbarcato in un nuovo progetto che arriverà prossimamente su Apple ...

The Crown - ecco il teaser trailer della terza stagione : https://www.youtube.com/watch?v=tBuC8N9E1xU “Vecchia megera” o “degna sovrana“? Sono questi gli appellativi che si sentono pronunciare nel primo teaser trailer della terza stagione di The Crown. La serie Netflix che racconta le vicende della casa reale britannica e in particolare della sovrana Elisabetta II vedrà in questo nuovo ciclo di episodi dei notevoli cambiamenti, a partire da un rinnovamento del cast praticamente ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

Negative Atmosphere : l'horror sci-fi fortemente ispirato a Dead Space torna a mostrarsi in un gameplay teaser trailer : Sunscorched Studios ha pubblicato un nuovo gameplay teaser trailer per Negative Atmosphere, il gioco horror sci-fi ispirato fortemente a Dead Space.Negative Atmosphere utilizza Unreal Engine 4 e presenta una prospettiva in terza persona. Il gioco porrà molta enfasi sulla meccanica horror e su un gameplay fluido ad alta tensione. Vestiremo i panni di Samuel Edwards; un ex medico di 49 anni a bordo della nave da trasporto a lungo raggio TRH ...

Homeworld 3 è realtà e il ritorno di questa storica serie si mostra in un teaser trailer : I lavori per Homeworld 3 stanno procedendo, dichiara Gearbox in occasione del PAX West. Nello specifico, il gioco si trova attualmente in fase di pre-produzione, per cui c'è ancora parecchia strada da fare ma la sola notizia dell'esistenza di un progetto attivo è indubbiamente ottima.Intanto possiamo dare un'occhiata al nuovo teaser trailer pubblicato nelle scorse ore e riportato qui di seguito:Homeworld 3 è stato presentato al PAX West proprio ...

ZeroZeroZero - il teaser trailer della serie tv tratta da Saviano : “Siamo il motore dell’economia globale. Più grande è il rischio, maggiore è il profitto“: così dice Gabriel Byrne nel primo teaser trailer relativo alla serie ZeroZeroZero tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano che, uscito per Feltrinelli nel 2013, indagava gli intrecci del commercio internazionale di cocaina che dai cartelli sudamericani arrivava fino alle criminalità locali. Ora quel romanzo-inchiesta è diventata ...

The New Pope - il teaser trailer della serie Sky curata da Paolo Sorrentino : Pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di THE NEW Pope. La serie originale SKY-HBO-CANAL +, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 1° settembre nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia...

The King - il teaser trailer del film storico con Timothée Chalamet : http://www.youtube.com/watch?v=yMJnsTx-TBg Dopo l’exploit nel ruolo di Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, la carriera del giovane attore franco-statunitense Timothée Chalamet sembra ormai procedere a tutta velocità: dopo la parte altrettanto apprezzare in film Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, infatti, il giovane interprete sarà il protagonista del nuovo e ambizioso film storico di Netflix intitolato The ...

Cinema : diffuso il primo trailer teaser di Bombshell - il film sarà nelle sale a dicembre : E’ stato diffuso il primo teaser trailer di Bombshell, che sarà nelle sale il prossimo 20 dicembre. La pellicola è basata su una storia vera: la vicenda dello scandalo scoppiato alla Fox e che ha costretto Roger Ailes, accusato di molestie sessuali, ad abbandonare la presidenza di Fox news. ...Continua a leggere

Dragon Ball Z : Kakarot : due nuovi gameplay teaser trailer si focalizzano sulla storia e il sistema di combattimento : Bandai Namco ha pubblicato due nuovi gameplay teaser trailer per il suo Dragon Ball Z: Kakarot. Questi nuovi video ci offrono uno sguardo alle missioni della trama e alle meccaniche del sistema di combattimento.Il gioco racconta la leggendaria storia di Dragon Ball Z trasportando i giocatori in un'avventura indimenticabile in cui potranno sperimentare battaglie esagerate, completare diverse missioni e creare amicizie durature nel corso della ...