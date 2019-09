Il simulatore spaziale Infinity | Battlescape dopo 15 anni è disponibile in Accesso

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) Originariamente, undi combattimenti, era stato annunciato nel 2004. L'universo di gioco sarebbe stato generato proceduralmente, con viaggi nelle galassie, combattimenti e scelte che avrebbero influenzato la storia.Probabilmente lo sviluppo è stato troppo ambizioso per lo studio, ma15ora èinAnticipato su Steam con alcuni ridimensionamenti. Il mondo è ancora generato proceduralmente, le transizioni tra lo spazio ed i pianeti non avranno la schermata di caricamento e sarete sullo stesso server con altre centinaia di giocatori. Tuttavia ora è limitato ad un singolo sistema solare.Il vostro scopo sarà di unirvi ad una fazione, raccogliere materiali e prendere il controllo dei vari pianeti. Si parla inoltre della presenza di partite classificate, ma ancora non sono emersi dettagli su questa funzionalità. Di seguito ...

SimoneGironi : Ing.Gironi SimpleRockets 2 è un simulatore spaziale 3D in cui costruirete razzi, rover e stazioni spaziali come la… - samkds : SimpleRockets 2 è un simulatore spaziale 3D in cui costruirete razzi, rover e stazioni spaziali come la NASA - TuttoAndroid : SimpleRockets 2 è un simulatore spaziale 3D in cui costruirete razzi, rover e stazioni spaziali come la NASA… -