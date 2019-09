Il senatore di Haiti spara in cielo per disperdere i manifestanti Ferito un fotografo di

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Il 23 settembre Jean Marie Ralph Féthière,di, ha incominciato are in aria, senza nessun obiettivo preciso, ma - riportano i media internazionali - per farsi spazio tra iche da oltre due settimane stanno protestando. I frammenti dei proiettili hanno colpito in volto Chery Dieu-Nalio,dell’agenzia Associated Press che, poco prima, era riuscito a ritrarre il politico mentre impugnava l’arma. Oltre al reporter, riporta la BBC, è rimasta ferita anche la sua guardia del corpo, Leon Leblanc.Il fatto è avvenuto a Port au Prince, capitale di. È stato proprio la guardia del corpo, il signor Leblanc, ad affermare davanti alla polizia di aver visto Féthière estrarre la pistola, mentre cercava di lasciare il Parlamento tra la folla di contestatori. I medici hanno hanno rimosso ...

