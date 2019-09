IL SEGRETO | anticipazioni SERALE su Rete 4 del 24 settembre 2019

Il SEGRETO anticipazioni 25 settembre 2019 : Elsa commette l'errore più grande della sua vita infatti... : Elsa si è messa nei guai. La Laguna si dedica ai preparativi delle nozze ma Alvaro è distratto. Don Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare se stesso.

Anticipazioni Il SEGRETO Trama Puntate dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2019 : Elsa Abbandonata All’Altare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 30 Settembre a domenica 6 Ottobre 2019: Elsa lasciata da Alvaro. Fernando e don Anselmo partono… Anticipazioni Il Segreto: con una lettera d’addio, Alvaro fa sapere ad Elsa di non volerla più sposare! La giovane è distrutta e chiede ad Isaac di raccontargli tutta la verità! Fernando lascia Puente Viejo, mentre Saul ha un piano per aiutare Carmelo e don Berengario. L’addio di don ...

Il SEGRETO anticipazioni : FERNANDO torna con una donna - ecco chi è… : Nuovo ritorno a Puente Viejo per FERNANDO Mesia (Carlos Serrano): dopo una breve fuga a Madrid, il ragazzo si ripresenterà infatti nel paesello, ma a sorpresa non sarà da solo. Ad accompagnarlo ci sarà infatti Maria Elena Casado de Brey (Patricia Poce de Leon), la sua promessa sposa. Scopriamo dunque insieme cosa succederà nelle prossime puntate italiane de Il Segreto… Il Segreto, news: FERNANDO scappa da Puente Viejo Dando uno sguardo ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 29 settembre al 5 ottobre 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Elsa comunica agli invitati che il matrimonio non ci sarà più: Alvaro l’ha lasciata. Isaac corre subito dalla Laguna al fine di consolarla. Antolina entra in crisi quando scopre da Dolores che le nozze non avranno luogo. Elsa, poco dopo, dà a Marcela dei gioielli con cui pagare le spese sostenute per il banchetto mai avvenuto. Saul vuole ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Elsa abbandonata da Alvaro a poche ore dalle nozze : Elsa e Consuelo - Il Segreto Brutta disavventura per Elsa Laguna (Alejandra Meco) nelle puntate de Il Segreto in onda in questi giorni: a poche ore dalle nozze, la ragazza verrà infatti lasciata da Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) con una lettera e capirà che il dottore l’ha sempre ingannata soltanto per entrare in possesso della sua grossa fortuna. Inconsapevole del coinvolgimento della perfida Antolina (Maria Lima) nella questione, ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Severo Santacruz rischia di perdere tutte le sue proprietà : Una nuova trama tutta da scoprire partirà fra qualche settimana nelle puntate italiane de Il Segreto e vedrà come protagonisti Severo, Prudencio e la sempre presente Donna Francisca. Dopo l'uscita di scena di Saul e Julieta, che fuggiranno per salvare dalle accuse di omicidio Carmelo e Don Berengario, le vicende si sposteranno sul tentativo di Santacruz di avviare finalmente le nuove risaie. Purtroppo, vista la lunga battaglia con i Molero, per ...

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO sull’orlo della rovina - ecco perché : La perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas) darà inizio ad un terribile piano ai danni di SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto; per raggiungere il suo scopo, la dark lady utilizzerà infatti Prudencio Ortega (Josè Milan), il quale alternerà al lavoro nella bottega di vini l’attività di strozzino. Facciamo quindi un po’ di chiarezza su tutta la situazione… Il Segreto, news: SEVERO chiede un ...

Il SEGRETO - anticipazioni iberiche : Raimundo abbandonato dalla Montenegro : Un clamoroso colpo di scena ha caratterizzato le nuove puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto: nella seconda settimana di settembre 2019 due storici personaggi si sono visti costretti ad andare a vivere altrove. Si tratta di Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, che si sono trasferiti nella capitale della Spagna dopo la distruzione di Puente Viejo. La darklady principale dello sceneggiato e l’ex locandiere hanno preso questa ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 23 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 23 settembre 2019: Antolina mette zizzania e semina in giro dubbi sul matrimonio di Marcela… Elsa e Alvaro appaiono sempre più vicini e sono in procinto di acquistare un terreno dove costruire la loro casa dei sogni. A sorpresa, Francisca fa visita a Julieta per spingerla a reagire dopo tutto quello che è accaduto… Il sergente Cifuentes ha sempre più dubbi su Carmelo e don ...