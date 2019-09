Il papà di Detroit | Become Human | Heavy Rain e Beyond definisce eccezionale la risposta

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) Il CEO di Quantic Dream, David Cage, ha dichiarato che la community PC ha accolto calorosamente i suoi primi titoli pubblicati precedentemente su PlayStation 4. Come ha detto Cage, la reazione dei giocatori è stata, cosa che, ovviamente, ha fatto piacere alla squadra."Per noi è un mercato completamente nuovo, anche se abbiamo iniziato come sviluppatore multipiattaforma. Il nostro primo gioco Omikron: The Nomad Soul è stato rilasciato su PC e Dreamcast e Fahrenheit: Indigo Prophecy era multipiattaforma. La reazione della community è stata. È come espandere la nostra famiglia. Rimarremo ovviamente parte della famiglia PlayStation, ma ora renderemo i nostri giochi disponibili a tutti, indipendentemente dalla loro piattaforma".David Cage ha anche confermato cheutilizzerà l'API Vulkan su PC. Nel marzo 2019, alcuni dei primi requisiti di ...