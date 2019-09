Il nuovo trailer di Call of Duty | Modern Warfare ci presenta la storia della campagna

«Frozen 2» : il nuovo trailer - all’insegna dell’amore fra Elsa e Anna : Frozen 2 - Il Regno di ArendelleFrozen 2 - Il Regno di ArendelleLe sorelle sono di nuovo unite, si proteggono, combattono per ciò che è giusto. Mai come stavolta, infatti, Anna ed Elsa dimostrano di aver messo da parte le ritrosie che covavano nel primo film affrontando la nuova avventura che le vede protagoniste mano nella mano, facendo sì che l’altra non corra pericoli. Succede nel secondo trailer ufficiale di Frozen 2 – Il regno ...

Succubus : l'infernale spin-off di Agony torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Madmind Studio ha pubblicato un nuovo trailer per il suo Succubus che mostra un nuovo tipo di nemico. Il gioco è uno spin-off del precedente Agony, in cui il personaggio principale è noto con il nome di Vydija. Entro la fine dell'anno, i giocatori saranno in grado di guardare e testare il primo gameplay del nuovo gioco.Inoltre, lo studio ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Agony UNRATED disponibile su Steam. Dopo aver scaricato il nuovo ...

Frozen 2 - ecco il nuovo trailer del film animato : https://www.youtube.com/watch?v=IP4mNWJoKq4 Le forze della natura si scatenano nel nuovo trailer italiano di Frozen 2: Il segreto di Arendelle. L’atteso seguito del film animato che ha battuto ogni record d’incasso alla sua uscita nel 2013 arriverà fra poche settimane. Ancora poco è stato detto sulla trama, protetta in questi mesi da uno stretto riserbo, ma ora da queste immagini iniziamo a capire qualcosa di più sul nuovo capitolo ...

The Crown 3 : anticipazioni - nuovo cast e trailer : The Crown 3 racconta i difficili anni Settanta dell’Inghilterra attraverso gli occhi della Regina Elisabetta II ma per farlo si affida ad un profondo rinnovamento nel cast: nella serie a disposizione su Netflix dal 17 novembre sono tante le new entry. Il primo trailer della nuova stagione The Crown 3, il nuovo cast e anticipazioni sulla trama Avevamo lasciato la Regina Elisabetta II nel 1964 e con il volto di Claire Foy, mentre al suo ...

Il nuovo trailer di El Camino : continua il viaggio di Jesse Pinkman dopo Breaking Bad : Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di El Camino, il lungometraggio di Vince Gilligan che segue le orme dell’ormai famoso Breaking Bad. Il film vede come protagonista Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo lo scontro a fuoco che ha posto fine alla vita dell’insegnante trasformato in boss, Walter White (Bryan Cranston). Questo secondo teaser non aggiunge ulteriori dettagli: vediamo Jesse dopo gli eventi del finale della serie Breaking Bad ...

Atomic Heart si mostra in un nuovo curioso trailer : E' ormai da qualche tempo che il curioso Atomic Heart ha fatto perdere le proprie tracce, per non sapesse di cosa stiamo parlando deve sapere che si tratta di un FPS in stile Bioshock ambientato in una base di ricerca sovietica, in lavorazione presso Mundfish.Fortunatamente però il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer, che però (purtroppo) non da informazioni circa la data di uscita del gioco. Atomic Heart è un'avventura sparatutto in ...

The Surge 2 : Un nuovo trailer ci ricorda il lancio : The Surge 2, il nuovo hardcore Action-RPG, porta il suo caratteristico mix di combattimento “affetta-arti” ed esplorazione post-apocalittica su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Lo sviluppatore Deck13 e il publisher Focus Home Interactive sono lieti di fornire al pubblico un seguito appetibile sia a chi ha giocato il primo capitolo e vuole vedere come sia migliorato su tutti i fronti, sia a chi vuole godersi la ...

Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della Regina (video) : Che Elisabetta II non avrà più le fattezze di Claire Foy è cosa nota agli spettatori ormai da mesi, ma il primo teaser trailer di The Crow 3 gioca proprio su questo cambiamento radicale del cast per introdurre la nuova stagione, con una metafora perfetta per presentare al pubblico il nuovo volto della Sovrana d'Inghilterra. Nel primo teaser trailer di The Crown 3, l'attrice Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta osserva dubbiosa i ...

Baby e Tommaso Paradiso - il nuovo trailer sulle note dell'ex dei TheGiornalisti : Pop su pop = pop al quadrato.Cosa c'è di più popolare dell'attesa seconda stagione della seconda produzione originale della piattaforma di streaming più amata dagli italiani, che lanciarne il trailer con le note di un cantante di cui tutti parlano in questi giorni?prosegui la letturaBaby e Tommaso Paradiso, il nuovo trailer sulle note dell'ex dei TheGiornalisti pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2019 14:24.

Crypto è in arrivo in Apex Legends - la conferma attraverso il nuovo story trailer : Come probabilmente molti di voi si aspettavano, Crypto è il prossimo personaggio in arrivo nel popolare battle royale di Respawn, Apex Legends. Già alla fine di agosto si parlò del possibile arrivo dell'eroe e ora è arrivata la conferma.Respawn Entertainment, dunque, conferma Crypto come nuovo personaggio di Apex Legends.Qui sotto potete vedere lo story trailer che introduce l'eroe. Cyrpto è l'undicesimo personaggio giocabile ad aggiungersi ad ...

Il nuovo trailer di Remnant : From the Ashes introduce il dungeon "Leto's Lab" : Il publisher Perfect World Entertainment e lo sviluppatore Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer per Remnant: From the dungeon Ashes che introduce il dungeon "Leto's Lab", disponibile oggi attraverso un aggiornamento gratuito.Ecco una panoramica del dungeon, tramite il sito Web ufficiale del gioco:"Il dungeon Leto's Lab può essere trovato attraverso la campagna principale e la modalità Avventura. I giocatori saranno impegnati in un ...

Il nuovo trailer di GRID punta i riflettori sulle scelte del giocatore e svela nuove classi di auto : Codemasters accende il dramma del motorsport con l'ultimo trailer di GRID pubblicato oggi. Dopo aver vinto di recente come "Best Racing Game" ai Gamescom Awards 2019, il trailer punta i riflettori sulle scelte del giocatore, svelando più classi di auto su alcuni dei circuiti di pista e di strada più impegnativi in diversi contesti, tra cui le gare notturne e le condizioni di gara con pioggia intensa. GRID sarà disponibile l'11 ottobre su ...

Tamarin torna in azione in un nuovo Trailer : Chameleon Games annuncia che il suo gioco d’azione e avventura in terza persona Tamarin™ sarà disponibile nel quarto trimestre del 2019 rilasciando un nuovo e avventuroso Trailer. Entra in azione con la scimmietta più carina al mondo, Tamarin, in una missione per salvare la sua casa e la sua famiglia dall’industrializzazione della foresta da parte di alcuni insetti invasori. Tamarin sarà disponibile ...

Trine 4 si mostra in un nuovo Trailer : L’importante casa editrice indie Modus Games ha oggi rilasciato un Trailer incentrato sulla storia, che mostrerà nel dettaglio cosa c’è in gioco nel mondo di Trine 4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che fa un glorioso ritorno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l’8 ottobre. Trine 4: The Nightmare Prince vede riunite una serie di celebrità: Zoya la ladra, Amadeus il ...