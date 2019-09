“Il mio amore per te” Alberto Urso | la dedica a Giordana Angi Amici è da pelle d’oca

Resta incinta e scopre di avere un tumore : “Il mio bimbo mi ha salvato la vita prima di nascere” : La storia di Katie Bennett, una giovane mamma inglese. Subito dopo il matrimonio, mentre lei e il marito organizzavano la loro luna di miele, ha scoperto di essere incinta. E poco dopo, grazie ai controlli della gravidanza, ha scoperto anche di avere un tumore alla vescica: "Sento che Oscar mi ha salvato la vita".

Uomini e Donne - Gemma replica a Giorgio e su Tina : “Il mio tormento” : Uomini e Donne, Gemma risponde nuovamente a Giorgio Manetti e parla di tragedia Grande protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani replica indirettamente a Giorgio Manetti. L’ex cavaliere aveva rilasciato una lunga intervista sul settimanale Lei, in cui parlava proprio della dama e della sua nuova vita con un’altra donna. Ora a […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma replica a Giorgio e su Tina: “Il mio ...

Robert Kubica F1 - GP Singapore 2019 : “Il prossimo anno non gareggerò con Williams. Il mio futuro? Devo decidere” : Robert Kubica ha annunciato il proprio addio alla Williams durante la conferenza stampa che ha aperto il lungo weekend riservato al GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Marina Bay. Il pilota polacco è tornato nel Circus nel 2019 dopo nove anni di assenza ma lo scarso rendimento della monoposto gli ha impedito di essere protagonista e lo ha sempre costretto a navigare nelle ultime posizioni con tanta difficoltà ...

Storie Italiane - Lasse : “Il mio amore per Sara Di Vaira è sincero” : Storie Italiane, Lasse Matberg svela: “Il mio amore per Sara è sincero” Oggi Sara Di Vaira a Storie Italiane ha letto una toccante lettera a Lasse Matberg. I due stanno vivendo una storia d’amore oppure una profonda amicizia? Nella lettera Sara scrive: “Lasse è una sorpresa, una delle più grandi del 2019. Ti sorride sempre e insieme siamo un grande team. E’ una persona sincera di cui mi posso fidare. E’ un ...

Federica Panicucci nelle mattine degli italiani : “Il mio buongiorno? Coccole a letto e un caffè appena sveglia” : Dopo la pausa estiva Federica Panicucci è pronta a reimpoastare la sveglia all’alba, per tenere compagnia ai telespettatori tutte i giorni dalle 8.40 su Canale 5 con “Mattino Cinque”. “Lo studio cambia un po’, ma la formula resta sempre la stessa”, confessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”. Federica darà il buongiorno agli italiani, ma come iniziano le sue di giornate? “Mi piace essere svegliata con ...

Formula 1 - Sticchi Damiani svela : “Il rinnovo del Gran Premio d’Italia? Vi dico cosa ci ha permesso di chiudere” : Il presidente dell’ACI è tornato a parlare del rinnovo raggiunto con Liberty Media, rivelando i motivi che hanno permesso di trovare l’accordo Il rinnovo fino al 2024 del Gp d’Italia è ormai cosa fatta, come annunciato da Angelo Sticchi Damiani durante i festeggiamenti per i 90 anni della Ferrari. Il presidente dell’ACI è riuscito a trovare l’accordo con Liberty Media, concludendo una trattativa lunghissima e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Il mio giro non è perfetto - possiamo migliorare” : Sebastian Vettel ha assistito da vicino al dominio del compagno di squadra Charles Leclerc nelle prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Monza. Il pilota della Ferrari ha concluso la FP2 a due decimi dal monegasco, il suo passo al volante della Rossa non è eguale a quello del vincitore di Spa ma il tedesco ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco in qualifica e puntare a un risultato di lusso ...

Klopp - ‘Una Notte da Leoni’ dopo lo scudetto con il Borussia : “Il risveglio su un camion e quei polli nel bagagliaio…” : Jurgen Klopp ha svelato un simpatico aneddoto riguardante uno dei due scudetti vinti con il Borussia Dortmund: l’alcol, il risveglio su un camion e il passaggio rimediato su una macchina piena di polli! I festeggiamenti per un titolo vinto possono dar vita ad aneddoti incredibili, in grado di fare la storia. Se poi c’è di mezzo Jurgen Klopp, basta solo prendere i pop corn e aspettarsi qualcosa di incredibile! L’allenatore ...

Al Premio “Il Poeta ebbro” L’Aquila e Spoleto in un abbraccio letterario di alto livello : Spoleto – Il 21 settembre alle ore 17, a Spoleto, la Proloco “Antonio Busetti” presenta la Vendemmia Letteraria 2019, unitamente

Di Marzio : “Il mio voto al mercato del Napoli? Avrei fatto di tutto per Palmieri centrocampista di esperienza europea…” : Di Marzio fa delle considerazioni sul mercato del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ecco quanto ha dichiarato sul mercato della SSC Napoli: “Al mercato del Napoli darei un 6 e mezzo o 7 ma voglio fare delle considerazioni. Abbiamo 3 esterni bassi e mi aspettavo che uno uscisse e che magari arrivasse un esterno a sinistra perché Ghoualm non è quello che conoscevamo prima dell’infortunio. ...

Arrestato il fratello di Simone Biles - il messaggio della campionessa statunitense è straziante : “Il mio cuore sanguina” : Le prime parole di Simone Biles dopo l’arresto del fratello per omicidio: lo straziante commento della campionessa statunitense di ginnastica Simone Biles non nasconde tutto il suo dolore per la tragedia che ha colpito la sua famiglia e tante altre. Qualche giorno fa è stato annunciato l’arresto del fratello maggiore della campionessa statunitense di ginnastica: Tevin Bilen-Thomas si trova in carcere perchè accusato di ...

“Il mio corpo ha deciso di cedere”. Mickey Rourke sempre più irriconoscibile spaventa i fan : Mickey Rourke sempre più irriconoscibile. Dimenticate il sex symbol di 9 settimane e mezzo perché ormai quell’uomo non esiste più. È vero, il tempo a volte può essere davvero crudele e di sicuro il fatto che oggi Mickey Rourke abbia 66 anni incide sul suo cambiamento fisico. Ma non è solo questione di età. In questi giorni l’attore è stato ospite del programma televisivo “Good Morning Britain” e quando i suoi fan lo hanno visto, sono rimasti ...

“Il mio ultimo legame”. Lutto per Mara Venier : il cordoglio della conduttrice : Brutto momento per Mara Venier. La conduttrice veneta ha subito un grave Lutto e sta soffrendo molto. È stata una perdita dolorosa per Mara Venier, che con la voce rotta dal pianto, parla di una delle amiche più care che abbia mai avuto in vita sua. La signora di Rai Uno, che è pronta a tornare in pista con Domenica In, sta soffrendo molto per la perdita di Elsa Svalduz, l’imprenditrice e icona di stile ed eleganza venuta a mancare lo scorso ...

Formula 1 - Sticchi Damiani assicura : “Il rinnovo del Gran Premio di Monza? Firmeremo nei prossimi giorni” : Il presidente dell’ACI ha confermato come nei prossimi giorni verrà firmato il rinnovo di contratto del Gp di Monza con Liberty Media Il Gran Premio di Monza resterà nel calendario di Formula 1 anche nei prossimi anni, il rinnovo del contratto tra l’ACI e Liberty Media infatti verrà firmato nei prossimi giorni. LaPresse/Belen Sivori L’occasione sarà proprio la gara in programma sul circuito brianzolo nel prossimo ...