Il gruppo Sicilia Outlet Village cede la sua quota di maggioranza per 500 milioni

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 24 settembre 2019) Il, il centro commerciale dedicato al fashion costruito in provincia di Enna lungo l’autostrada che collega Palermo e Catania, passa il testimone ad un nuovod’investimento che acquisisce anche il Torinoe il futuro Roma. La cessione delfa parte di una grossa operazione finanziaria dell’ordine dei 500di euro. La vendita del grande centro commerciale di Enna vede come protagonista la società di consulenza Cbre, che ha assistito Stilo Immobiliare Finanziaria Spa nell’individuazione di Orion European Real Estate Fund V come partner per la cessione di unadidel pacchetto dei tre, realizzato strategicamente al centro dellaper essere facilmente raggiungibile da tutte le località dell’Isola, è stato aperto nel 2010 ed è esteso per circa 30 ...

Tele_Nicosia : Stilo Immobiliare Finanziaria, proprietaria del Sicilia Outlet Village, cede la quota di maggioranza del gruppo per… - carmelitanemess : Le nostre #sorelle all #eremosantanna in #sicilia ti invitano al partecipare al #gruppo di #preghiera… - cpaler : RT @anaao_assomed: STUDIO ANAAO: emergenza #medici, il piano salva-Ssn vale un miliardo. @sole24ore Allarme carenza. Per tornare ai livell… -