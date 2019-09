Il governo bloccato per  due volte dalla Lega al Senato Calderoli | «Sarà un Vietnam»

governo bloccato in Senato - manca il numero legale in Commissione. Lega : “È solo l’inizio” : I lavori del Governo Conte bis sono stati bloccati in Senato a causa della mancanza del numero Legale in Commissione Affari costituzionali. Esulta il Senatore leghista, e vice presidente del Senato Roberto Calderoli: “La Lega fa opposizione. Glielo avevamo promesso! Questo è solo l’inizio! Per ora, Lega-maggioranza 1-0”.Continua a leggere

governo bloccato in Senato - Calderoli esulta : 'Glielo avevo promesso' : Con l'avvento della nuova maggioranza la Lega aveva annunciato che, passando all'opposizione, avrebbe giocato molto duro come si richiede a chi sta dall'altra parte rispetto al Governo.Tra coloro i quali avevano promesso un'atteggiamento che fosse ostruzionista, seppur nei limiti delle regole, c'era il Senatore Roberto Calderoli che, attraverso il suo profilo Facebook, è stato tra i primi ad annunciare e ad esultare per la notizia del giorno: il ...

governo-Ue - Moavero : “Rapporti cambiati? Positivo”. Monti : “M5s mai anti-Europa se Renzi non avesse bloccato dialogo un anno fa” : Mercati e Unione europea partigiani con Roma ancora prima di passare dalle parole ai fatti? “Perché no?”, è il coro di risposte di professori, ex ministri e politici intervenuti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Mentre Mario Monti rivendica di aver sempre pensato che i pentastellati non fossero anti europeisti, Pier Carlo Padoan invoca la ritrovata credibilità dell’esecutivo Conte una volta rimescolate le carte. Perfino l’ex ministro Enzo ...