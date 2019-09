Il futuro dello Stadio Meazza Lettera aperta di Claudio Trotta al sindaco di Milano

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 24 settembre 2019) In vista della discussione riguardo alla costruzione di un nuovo, intervieneorganizzatore di concerti

DavidSassoli : Comincia la settimana dello sciopero globale per il clima, che coinvolgerà ben 150 Paesi nel mondo. Un movimento ep… - SaraGama_ITA : Ieri '#TuttiAScuola'. Tanti giovani, eccellenza italiana, speranza e spunti per il futuro. La scuola al centro, att… - Claudio251959 : RT @anna95859997: @Mov5Stelle @AzzolinaLucia Un programma di secondo piano come la trasformazione dello stesso M5S rispetto al PD vi siete… -