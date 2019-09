Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) Thomas Miao (CEO Huawei Italia) ed Elena Bottinelli (ad San Raffaele) (foto ufficio stampa) “Il 5G può avere un impatto positivo sul pil italiano di circa 80di euro in 15 anni, grazie a servizi e applicazioni sul sistema economico italiano. Viceversa, l’impatto introdotto dal ritardo ed extra costi nello sviluppo del 5G può essere stimato in almeno 10”. Lo afferma il report Ernst & Young sullo sviluppo della rete di ultima generazione in Italia realizzato per Huawei, il colosso delle telecomunicazioni che a Milano ha iniziato uno Smart city tour per illustrare i progetti in corso in sette città italiane. Nell’occasione, Thomas Miao, amministratore delegato di Huawei Italia ed Elena Bottinelli, ad dell’ospedale San Raffaele, hanno firmato un accordo per sviluppare progetti di smart healthcare, in un modello di ospedale “diffuso” all’interno ...

Ettore_Rosato : Il ministro degli Esteri ungherese non vuole che il suo paese partecipi alla redistribuzione dei migranti. L’Europa… - MilanoCitExpo : Il 5G può valere fino a 80 miliardi in più di pil per l’Italia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - dantechip : @FFrescobaldi @Monica79811279 Tanto coraggio Lavinia. non conoscevo la tua mamma ma leggendo un po' di tweet mi ha… -