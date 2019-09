Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) La procura tedesca di Brunswick, in Bassa Sassonia, ha citato in giudizio il ceo diHerbert Diess, il presidente del Consiglio di sorveglianza Hans Dieter Potsch e l’ex presidente del cda Martin Winterkorn, perdilegata allo scandalo del Dieselgate. L’accusa per tutti e tre i dirigenti è di aver informato “deliberatamente troppo tardi” - nel 2015 - gli investitori didella frode e delle sue conseguenze finanziarie, e di aver quindi “influenzato il”.

finanza24 : Volkswagen, i vertici sotto accusa sul dieselegate: “Manipolazione del mercato” - HuffPostItalia : I vertici di Volkswagen accusati di 'manipolazione del mercato azionario' - dinoadduci : Dieselgate - I vertici della Volkswagen denunciati per manipolazione di mercato -