I Samsung Galaxy S10 si aggiornano con alcune novità dei Galaxy Note 10

Samsung Galaxy A20s è ufficiale e porta la tripla fotocamera sulla fascia medio-bassa : Samsung Galaxy A20s è ufficiale e spunta sul sito del produttore: scopriamo insieme caratteristiche tecniche e design del nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa, in attesa di saperne di più su prezzo e disponibilità. L'articolo Samsung Galaxy A20s è ufficiale e porta la tripla fotocamera sulla fascia medio-bassa proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Fold - Samsung suggerisce di usarlo con grande cautela : (Foto: Samsung) Fa già molto discutere il video pubblicato da Samsung sul proprio profilo personale di YouTube a proposito delle precauzioni da adottare con Galaxy Fold. Il senso del filmato è che si debba trattare lo smartphone pieghevole con la massima cautela perché nonostante tutta la riprogettazione rimane un dispositivo molto delicato. Samsung Galaxy Fold era stato presentato lo scorso febbraio qualche giorno prima Huawei Mate X, ma poche ...

Recensione Samsung Galaxy Note 10 : un crossover stupendo tra Galaxy S e Note : La nostra Recensione completa di Samsung Galaxy Note 10, il più piccolo dei due, più semplice ed economico, ma con qualche rinuncia. L'articolo Recensione Samsung Galaxy Note 10: un crossover stupendo tra Galaxy S e Note proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold non viene trattato coi guanti - e i risultati si vedono (video) : Samsung Galaxy Fold è stato sottoposto al test di resistenza di JerryRigEverything, e, pur essendo sopravvissuto, si è confermato estremamente delicato. L'articolo Samsung Galaxy Fold non viene trattato coi guanti, e i risultati si vedono (video) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A70s ed i suoi 64 MP verranno lanciati questo mese : Sasmung Galaxy A70s verrà annunciato entro settembre ad un prezzo leggermente maggiore di quello della variante standard: 64 megapixel e Snapdragon 675 giustificheranno il maggiore esborso? L'articolo Samsung Galaxy A70s ed i suoi 64 MP verranno lanciati questo mese proviene da TuttoAndroid.

Dal 20 settembre il volantino Unieuro : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e iPhone 11 : Da oggi 20 settembre fino al 10 ottobre scende in campo il nuovo volantino Unieuro 'Passione Casa 2019', che consente di portarsi a casa l'asciugatrice acquistando un grande elettrodomestico della vetrina. Come sempre, la campagna promozionale investe anche tanti altri prodotti, tra cui gli smartphone. Se le prime pagine, infatti, sono invase da articoli casalinghi di ogni genere, le ultime vedono protagonisti i nostri amati dispositivi ...

Entro 2 settimane la beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10 : tutti i firmware in arrivo : Decisamente buone nuove quelle che trapelano oggi 20 settembre in riferimento alla beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10, in tutte le varianti, dal modello Plus a quello meno accessoriato S10e. Un noto esperto di XDADevelopers @MaxWinebach ha lanciato la sua tempistica finale per il rilascio dei firmware sperimentali e sembrerebbe proprio che i tempi siano maturi per partire. Come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, ecco che ...

Samsung ci spiega come usare Galaxy Fold senza rischi : Con un video pubblicato su YouTube nelle scorse ore, il team di Samsung ha deciso di mostrare agli utenti come "prendersi cura" del proprio Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung ci spiega come usare Galaxy Fold senza rischi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10+ - lo scontro tra giganti : (Foto: Samsung e Huawei) Huawei Mate 30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10+: chi è il migliore smartphone top di gamma Android? La nuova ammiraglia del brand cinese è stata ufficializzata nel corso dell’evento del 19 settembre, mentre il rivale coreano aveva fatto capolino l’8 agosto, ben prima persino di Ifa 2019. Scendiamo nel dettaglio con un confronto completo a livello di hardware, fotocamera e software, design e infine il prezzo di ...

Samsung Galaxy A80 messo a dura prova in un video test di resistenza : Anche il Samsung Galaxy A80, come la maggior parte degli smartphone più popolari, è finito nelle mani di JerryRigEverything, che lo ha messo a dura prova L'articolo Samsung Galaxy A80 messo a dura prova in un video test di resistenza proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ è veloce e brilla per lo schermo e la S-Pen : Samsung Galaxy Note 10+ è l’attesa evoluzione dei suoi predecessori, che presenta poche ma sostanziali modifiche. I punti chiave rimangono schermo e la migliorata S-Pen, il comparto fotografico è di alto livello, così come qualità costruttiva e prestazioni. Il prezzo di listino di 1.129 euro però è salato, troppo vicino a quello del Galaxy Note 10+ 5G, che a questo punto diventa la variante più sensata da acquistare. Inoltre, manca la ...

Si punta tutto sulla fotocamera del Samsung Galaxy S11 - ispirato dalla Deep Fusion di Apple : Torniamo a parlarvi del Samsung Galaxy S11, dopo avervi rivelato ieri importanti dettagli relativamente a display, fotocamera, design e processore, di tutt'altro livello a detta di Ice universe (chi lo conosce sa che non sbaglia un colpo, e che quindi c'è da fidarsi delle sue anticipazioni). Come riportato da 'PhoneArena.com', non era stata quella l'unica circostanza in cui il noto leaker ha fornito indiscrezioni importanti sul conto del ...

In arrivo la patch di settembre per Samsung Galaxy S8 : cosa sappiamo fino a questo momento : Sta iniziando proprio in queste ore la distribuzione di un nuovo aggiornamento per gli utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8. Dopo avervi parlato della situazione riguardante Android 10, con articolo apposito, e l'impossibilità di vedere a bordo del modello lanciato sul mercato nel 2017 il tanto atteso upgrade, oggi 19 settembre tocca guardare ugualmente avanti per non perdere il filo del discorso. Del resto, ...

Le patch di sicurezza di settembre arrivano su Samsung Galaxy S8 - Galaxy A80 e Galaxy A5 2017 : Nuovo giro di aggiornamenti per alcuni dispositivi di casa Samsung, che stanno cominciando a ricevere le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2019. L'articolo Le patch di sicurezza di settembre arrivano su Samsung Galaxy S8, Galaxy A80 e Galaxy A5 2017 proviene da TuttoAndroid.