Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) I multisono 400mila, uno su cinque nel pianeta. Molti di questi sono grandi collezionisti d’arte, onnipresenti nel mercato internazionale, esommeper accaparrarsi opere di, Modigliani, Vane Monet. Il reportage di Arte in Italiano Il boom del mercato dell’arte in Cina racconta la rivoluzione in corso proprio nel settore del mercato dell’arte in cui i protagonisti sono i.Ma questi non cercano solo le opere degli autori più prestigiosi. Infatti il loro obiettivo, quando possono, è anche quello di riportare in patria quello che la razzia occidentale ha portato via dalla Cina in passato.

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: I miliardari cinesi spendono cifre esorbitanti per i quadri di Picasso e Van Gogh: il doc di @ARTEita - HuffPostItalia : I miliardari cinesi spendono cifre esorbitanti per i quadri di Picasso e Van Gogh: il doc di Arte in Italiano - FoxyBiondi : RT @HuffPostItalia: I miliardari cinesi spendono cifre esorbitanti per i quadri di Picasso e Van Gogh: il doc di @ARTEita -