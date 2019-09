Hsbc | tribunale Ue annulla la maxi-multa da 33 | 6 milioni di euro per manipolazione dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Ildell’Unionepea (Tue) hato lada 33,6didecisa dalla Commissionepea alla bancaper aver partecipato ad un accordo illegale didei tassi di riferimento come l’Euribor, ritenendo “insufficiente” la giustificazione fornita dalle autorità comunitarie. Nella sentenza, illussemburghese conferma ampiamente la dichiarazione dell’esecutivo comunitario secondo cuiha posto in essere una pratica contraria alle regole di concorrenza. Tuttavia, hato l’ammenda in quanto la motivazione era “insufficiente”. La sanzione, resa pubblica a Bruxelles nel dicembre 2016, aveva coinvolto anche Crédit Agricole e Jp Morgan. Complessivamente, le tre multe valevano 485di. Il faro di Bruxelles si era acceso su sette banche, accusate di aver siglato un’intesa tra il settembre 2005 ...

