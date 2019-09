Hideo Kojima tra commenti arroganti e critiche? Tutta colpa della traduzione dei tweet

Cosa rende un gioco un "A Hideo Kojima Game"? : Se avete familiarità con il celebre creatore di videogiochi Hideo Kojima, probabilmente conoscerete il suo amore per i film e il fatto che la maggior parte dei suoi videogiochi tende a includere la dicitura "A Hideo Kojima Game" sulla cover, sui poster e su altro materiale promozionale. Ma Cosa rende un gioco di Hideo Kojima un "A Hideo Kojima Game"? Ora abbiamo una risposta.Secondo Kojima, il motto "A Hideo Kojima Game" significa che il ...

Death Stranding : Hideo Kojima conferma l'assenza di un game over "tradizionale" e parla di ulteriori omaggi a persone reali : Death Stranding è stato protagonista al Tokyo game Show 2019 e in questa occasione sono emerse moltissime informazioni sul nuovo atteso titolo targato Kojima.Il celebre sviluppatore ha spiegato ai fan alcune meccaniche di gameplay alla base del gioco e in un'intervista con gamereactor ha chiarito altri interessanti punti.Kojima ha parlato della capacità di sopportazione della fatica da parte di Sam. Come avrete visto nel lungo video gameplay del ...

Death Stranding : Nuovi dettagli da Hideo Kojima : In occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per Death Stranding che vi riportiamo a seguire, legati sia al Multiplayer che al sistema di Morte presenti in gioco. Nuovi dettagli per Death Stranding I giocatori possono tenere traccia dei progressi di altri utenti attraverso uno speciale sistema di connessione, il quale mostrerà le orme lasciate dai giocatori sulla mappa Possibilità ...

Death Stranding : Hideo Kojima afferma di essere sempre stato veloce nello sviluppo dei giochi - nonostante i fan dicano il contrario : Durante una recente intervista riguardante Death Stranding, la stessa in cui è stata data una risposta sulla presenza o l'assenza di Keanu Reeves nel gioco, Hideo Kojima ha affermato di essere stato sempre veloce nello sviluppo dei suoi progetti, contrariamente a quanto pensano molte persone."Non fraintendetemi, ma sono sempre stato veloce. Quanto tempo è passato, tre anni? Non posso dire molto su Sony al momento, ma forse ci vorranno otto o ...

Death Stranding avrà dei sequel? Stando a quello che dice Hideo Kojima sembrerebbe di sì : Mancano poco meno di due mesi all'uscita di Death Stranding ed in questo periodo continuano a fioccare senza sosta alcuni dettagli. Come aveva precedentemente dichiarato Kojima, per lui il gioco segna la creazione di un nuovo genere chiamato "Strand Games". Tuttavia, affinché il genere venga esplorato correttamente, potrebbero essere necessari altri capitoli.Parlando con GameSpot, Kojima ha indicato che Death Stranding da solo potrebbe non ...

Death Stranding non sarà un walking simulator - parola di Hideo Kojima : Hideo Kojima afferma che è difficile spiegare cos'è Death Stranding perché è un nuovo genere. Recentemente, attraverso un video di gameplay mostrato durante il Tokyo Game Show, abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche di gioco. Una di queste vede Sam Bridges andare a zonzo consegnando una serie di oggetti in modo da riconnettere il mondo.Sebbene alcuni video abbiano mostrato qualche stralcio di combattimento, il nuovo titolo di ...

Hideo Kojima vorrebbe lavorare con Keanu Reeves in futuro : Potreste aver sentito la storia che Nicolas Winding Refn stava per convincere Hideo Kojima a includere Keanu Reeves invece di Mads Mikkelsen in Death Stranding, anche se in realtà è stato il regista che ha permesso a Kojima di incontrare Mikkelsen.Il game designer e director giapponese ha confermato la storia in una recente intervista durante i giorni del Tokyo Game Show 2019 e ha aggiunto che vorrebbe ancora lavorare con Reeves in film, ...

Per Death Stranding Hideo Kojima aveva immaginato una grafica "da PlayStation 6" : Death Stranding è stato recentemente protagonista al TGS 2019 con un nuovo lungo video gameplay e ora Hideo Kojima ha rivelato nuovi interessanti dettagli sull'attesissimo gioco in uscita a novembre.Che questo titolo abbia delle grandissime ambizioni è cosa ben nota, anche il concept alla base è piuttosto complesso e qualcuno potrebbe chiedersi se il progetto sia cambiato da come Kojima lo aveva immaginato all'inizio.Ebbene, per quanto riguarda ...

Hideo Kojima a tutto Death Stranding tra i paragoni con Metal Gear Solid e la libertà assoluta dei giocatori : Il Tokyo Game Show 2019 ci ha regalato uno sguardo estremamente approfondito al mondo di Death Stranding e la possibilità di comprendere finalmente diversi aspetti dell'esperienza di gioco della nuova opera di Hideo Kojima.I video gameplay mostrati in occasione dell'evento in terra nipponica hanno comunque lasciato i fan con diverse curiosità e diverse domande sulla trama, sul gameplay e sul mondo di gioco dell'esclusiva PS4. Kojima stesso si è ...

Non solo Death Stranding : Hideo Kojima sta già pensando al suo prossimo progetto : L'uscita dell'attesissimo Death Stranding si avvicina a grandi a grandi passi ma, prima del lancio del gioco, sappiamo che il titolo di Hideo Kojima sarà protagonista del Tokyo Game Show 2019.L'evento giapponese avrà luogo il prossimo 12 settembre e, in questa occasione, Death Stranding si mostrerà in due "gameplay session".Tuttavia, sembra che al TGS 2019 non si parlerà solo di Death Stranding. Stando a quanto affermato da Kojima su Twitter, il ...

Hideo Kojima in persona ha doppiato un personaggio di Control : Che Hideo Kojima sia un artista d'eccezione lo sapevamo tutti, ma non probabilmente non tutti sanno che il celebre game designer si presta anche all'arte del doppiaggio.In particolare, dovete sapere che Kojima ha prestato la sua voce al doppiaggio giapponese di una personaggio che abbiamo modo di incontrare in una delle missioni di gioco in Control: si tratta del Dr. Yoshimi Tokui. Non solo Hideo Kojima si è prestato al doppiaggio del gioco, ...

Death Stranding : Hideo Kojima tenta di spiegare ai fan cosa significa "Social Strand System" : Dal giorno in cui Death Stranding è stato annunciato per la prima volta, Hideo Kojima ha sottolineato il fatto che il gameplay del gioco sarà un qualcosa di mai visto prima. Per indicare il genere, Kojima lo ha definito come un "Social Strand System" o "Strand Game", ma a causa della completa mancanza di informazioni sui dettagli del gioco, nessuno ha ancora capito cosa questo significhi.Di recente Kojima ha postato su Twitter una sorta di ...

Il mistero di Death Stranding si dirada : tante novità ufficiali da Hideo Kojima : Si scrive Death Stranding, si legge mistero. O almeno, così è stato fino a pochissimo tempo fa, quando il nuovo videogame firmato da Hideo Kojima doveva ancora esibire le sue particolarissime bellezze in occasione della Gamescom 2019 in quel di Colonia. Nonostante il creatore della saga di Metal Gear avesse più volte regalato ai fan trailer e scampoli di gameplay, solo la kermesse videoludica tedesca ci ha permesso di farci un'idea più ...

Death Stranding si focalizzerà sulla narrazione : Hideo Kojima consapevole dei problemi di storytelling di Metal Gear Solid 5 : I giochi di Hideo Kojima sono sempre stati noti per la loro grande attenzione alla narrazione e le sue carenze in questa zona sono state una delle molte ragioni per cui alcuni giocatori sono stati delusi da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Scegliendo di adottare un approccio open world, The Phantom Pain ha messo al centro di tutto il gameplay e, perciò, l'aspetto narrativo dell'esperienza è stato notevolmente ridotto.Anche l'imminente Death ...