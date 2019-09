Harry e Meghan a Roma | alla scoperta dell’hotel di lusso che ha ospitato la coppia reale

Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 24 settembre 2019) Non potevano che scegliere un hotel di– e ovviamente super costoso –Markle e il principeper la loro trasferta a. Laè arrivata nella capitale del nostro Paese per partecipare al matrimonio di Misha Nonoo, la famosa amica in comune che li avrebbe fatti incontrare. Per la loro permanenza nella città eterna, i Duchi di Sussex avrebbero dormito all’Hotel Vilòn, un’oasi di pace ein pieno centro storico. Pare che la sistemazione scelta dfosse piuttosto confortevole: letto king size, salottino privato, arredamento art dèco e un bagno in marmo di 23 metri quadrati. A completare la meravigliosa suite anche un terrazzino a uso personale per godere del meraviglioso panorama. Insomma, un alloggio degno di due reali che sarebbe costato 1.200 sterline (poco più di 1.300 euro) a notte.

vogue_italia : Primo giorno del tour di #Meghan e #Harry (con Archie) in Sud Africa. 10 giorni pieni di iniziative, che vi raccont… - GazzettaDelSud : @Harry e @Meghan in #Sudafrica danzano per strada: le foto - CatelliRossella : Meghan in visita con il piccolo Archie: la duchessa balla in strada -