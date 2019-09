Greta Thunberg | il discorso all' Onu | «Ci avete rubato i sogni | come osate?»

Clima - Greta Thunberg sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote : Clima, Greta sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote . "In questo momento dovrei tornare a scuola, dall'altra parte dell'oceano"

Cosa ha detto Greta Thunberg al summit Onu sul clima : Greta Thunberg al summit Onu sul clima (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Ieri, 23 settembre, si è svolto a New York il summit Onu sul clima. L’incontro era la ragione principale per cui Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha ispirato le proteste mondiali sul clima, si era recata negli Stati Uniti, affrontando un lungo viaggio nell’Atlantico in barca a vela. Il discorso di Greta Come di consueto, Thunberg è salita sul ...

Clima - la rabbia di Greta Thunberg è quella dei figli contro i padri : (Foto: Spencer Platt/Getty Images) Se c’era un modo di rompere la stucchevole retorica dei grandi summit sul Clima, in cui di solito molto si promette e pochissimo si mantiene, non poteva che essere il volto arrabbiato e quasi rigato di lacrime di Greta Thunberg. Non basta che 66 Paesi si siano impegnati ad azzerare le emissioni entro il 2050 o che alcuni, come la Russia, abbiano finalmente ratificato gli accordi della Cop 21 di Parigi, già ...

Clima - vertice Onu - la rabbia di Greta Thunberg "Pensate ai soldi - ci avete rubato il futuro" : Il vertice Onu sul Clima ha raggiunto un primo risultato importante, ammesso che tutti mantengano le promesse fatte: 66 Paesi si sono infatti impegnati a raggiungere emissioni zero di diossido di carbonio entro il 2050. Lo ha annunciato soddisfatto il SeGretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha detto:"Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero ...

"How dare you?" Il discorso di Greta Thunberg all'Onu : “La speranza viene da noi giovani, come osate? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono tra i più fortunati. Le persone stanno soffrendo, le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando”. Così la sedicenne Greta Thunberg in apertura del vertice Onu sul clima rivolgendosi ai leader mondiali.“Il mio messaggio è che vi terremo d’occhio. Tutto ...

Greta Thunberg ai leader mondiali : “Avete rubato la mia infanzia con le vostre parole vuote” : Il discorso della giovane attivista svedese al vertice Onu sul clima a New York: "Gli occhi delle future generazioni sono su di voi. Il mondo si sta svegliando e il cambiamento arriverà che vi piaccia o no". Trump arriva tardi e si perde il suo intervento.Continua a leggere

Clima - Greta Thunberg ai leader mondiali : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote”. Il discorso al vertice Onu : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono una delle persone più fortunate”. È uno dei passaggi più sentiti del discorso che la sedicenne Greta Thunberg ha rivolto al leader mondiali in apertura del vertice Onu a New York. “Le persone stanno soffrendo – ha aggiunto – le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando. Siamo sull’orlo di un’estinzione ...

Clima - Greta Thunberg ai leader mondiali : “Ci avete rubato sogni e infanzia” : Greta Thunberg, la giovane attivista svedese divenuta il volto della lotta ai cambiamenti Climatici, ha apostrofato duramente i leader mondiali che partecipano al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro. “Venite da noi giovani per avere speranza. Come osate? avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono uno delle più fortunate”, ha sottolineato la Thunberg, ricordando che “persone ...

Greta Thunberg : «I miei superpoteri per cambiare le sorti del mondo» : Greta parla all’Assemblea Generale dell’Onu dei capi di stato e di governo: «Non bisogna ascoltare me ma quello che dicono gli scienziati. Bisogna ammettere che quello che è stato fatto finora non è stato sufficiente e che c’è un’emergenza climatica: da 12 anni i politici parlano di ridurre le emissioni ma non fanno niente»

