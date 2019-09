Greta al vertice sul clima | mi avete rubato sogni e infanzia

Greta al vertice su clima : mi avete rubato sogni e infanzia : Greta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia ...

Clima - vertice Onu - la rabbia di Greta Thunberg "Pensate ai soldi - ci avete rubato il futuro" : Il vertice Onu sul Clima ha raggiunto un primo risultato importante, ammesso che tutti mantengano le promesse fatte: 66 Paesi si sono infatti impegnati a raggiungere emissioni zero di diossido di carbonio entro il 2050. Lo ha annunciato soddisfatto il SeGretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha detto:"Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero ...

Vertice clima - l’ultima promessa : 66 stati a emissioni zero entro il 2050. SeGretario Onu : “Non solo bei discorsi - ora azioni concrete” : Il premier francese Emmanuel Macron ha lanciato accuse alla Polonia, parlando con i giornalisti in aereo, ancor prima di arrivare al climate Action Summit, il Vertice in corso a New York, a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu. Summit che il presidente degli Usa avrebbe dovuto disertare: invece Donald Trump si è presentato a sorpresa, sedendosi per pochi minuti in aula, quando stava prendendo parola il premier indiano Narenda Modi ...

Clima - Greta Thunberg ai leader mondiali : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote”. Il discorso al vertice Onu : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono una delle persone più fortunate”. È uno dei passaggi più sentiti del discorso che la sedicenne Greta Thunberg ha rivolto al leader mondiali in apertura del vertice Onu a New York. “Le persone stanno soffrendo – ha aggiunto – le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando. Siamo sull’orlo di un’estinzione ...

In serata vertice tra Di Maio e Conte - si cerca quadra per sottoseGretari : vertice, secondo quanto si apprende, questa sera a palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, e il sottosegretario alla Presidenza, Riccardo Fraccaro, con ogni probabilità per chiudere sulla squadra dei sottosegretari pentastellati. L'intenzione sarebbe quella di arrivare a una sintesi prima del Cdm di domani, che comincerà alle ore 15. Fonti qualificate del ...

Federica Gasbarro è la Greta italiana. Il 21 settembre parteciperà al vertice Onu dei giovani sul clima : Federica Gasbarro ha 24 anni. Il 21 settembre a New York siederà vicino a Greta Thunberg. Sarà l’unica italiana a partecipare al primo vertice Onu dei giovani sul clima. È nata ad Avezzano e studia biologia. Come ha raccontato in un’intervista al Corriere, è stata Greta a spronarla ad attivarsi per difendere il pianeta. Ho sempre avuto un forte interesse per la natura, ma non mi sono mai messa ...

Prosegue vertice su squadra governo - ultimi ritocchi. Nodo sottoseGretario alla presidenza : Va avanti da oltre due ore e mezza il vertice tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando e Dario Franceschini. Si lavora sulla squadra del nascente governo M5s-Pd che oggi ha ottenuto anche il via libera dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. Franceschini sarà il capo delegazione dei ministri dem nel nuovo esecutivo e, a quanto si apprende, ricoprirà l'incarico di ministro della Difesa, mentre al capo ...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti. Il seGretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

