Gran finale del progetto “Green Jobs” a Matera | un seminario dedicato alle imprese del

Etnabook : Gran finale di chiusura per il primo Festival del libro e della cultura di Catania : Volge al termine la prima edizione di Etnabook, Festival del libro e della cultura di Catania, che si è rivelata un successo al di là delle aspettative. Si è assistito a una partecipazione numerosa e sentita da parte del pubblico, nonostante gli orari lavorativi e le condizioni climatiche incerte che avrebbero potuto scoraggiarne la partecipazione. Tutto ciò ha confermato l’interesse sincero e il desiderio della città di Catania di essere ...

Serie A - Grandi emozioni in Atalanta – Fiorentina - il risultato finale : Grande partita tra Atalanta e Fiorentina disputata al Tardini di Parma. Sembrava vicina alla prima vittoria la Fiorentina grazie alle reti di Chiesa e Ribery, ma il cuore nerazzurro non molla, all’84’ Ilicic riapee il match. In pieno recupero con un tiro da fuori di Castagne l’Atalanta agguanta il 2-2 finale. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per Lozano, ...

Jova Beach Party a Milano Linate : il Gran finale di un evento epocale. In 100 mila per Jovanotti che duetta con lo spazio : Un successo straordinario per un evento che ha stravolto i canoni della musica live. Si è ballato e si è cantato tanto anche per la tappa milanese del JovaBeachParty, che ha regalato...

Peugeot e Jova Beach Party : Gran finale a Linate : Peugeot celebra l’#UnboringTheFuture nell’esclusiva tappa finale del Jova Beach Party, all’aeroporto di Milano Linate. La Casa del Leone ha creduto fortemente nel progetto di Jovanotti e ha presentato l’inizio di una nuova era per la mobilità, Nuova 208, un’auto che riscrive le regole. In queste ore prende il via anche il TOUR Peugeot nei luoghi […] L'articolo Peugeot e Jova Beach Party: gran finale a Linate sembra essere il primo su ...

Willa Holland in Arrow 8 al fianco di Stephen Amell per il Gran finale : quale sarà il suo ruolo? : La carrellata di nomi e di ritorni in Arrow 8 diventa sempre più lunga e questa volta tocca ad un volto molto noto e amato ovvero quello di Willa Holland alias Thea Queen. La giovane è andata via dalla serie per liberarsi di tutto quello che è successo negli anni e che ormai la stava schiacciando ma sembra pronta a tornare, più forte di prima, per il gran finale al fianco dell'amato fratello Oliver, o almeno si spera. Tra linee temporali ...

Champions asiatica - il Guangzhou EverGrande di Fabio Cannavaro vola in semifinale [FOTO] : Il Guangzhou Evergrande è in semifinale della Champions League asiatica. Nel ritorno dei quarti la formazione allenata da Fabio Cannavaro ha pareggiato 1-1 in casa dei giapponesi del Kashima, campioni in carica e si qualifica in virtù del pareggio (0-0) con cui si era chiusa l’andata in Cina. Ospiti in vantaggio con Talisca al 40′, pareggio nella ripresa di Serginho al 51′. In semifinale il Guangzhou affronterà ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Danzica 2019 : inizia il cammino di Daniel Grassl verso la Finale. Prova insidiosa per Lucrezia Beccari : Entra nella fase calda la Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico, impegnata questa settimana dal 19 al 21 settembre presso l’Ice Rink Olivia di Danzica (Polonia), palazzo del ghiaccio che sarà teatro della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020. I fari saranno puntati su Daniel Grassl, pronto a fare il suo esordio in stagione con l’obiettivo di centrare la prima Finale Grand Prix della carriera, mai come ...

LIVE Italia-Olanda 0-5 baseball - Finale Europei 2019 in DIRETTA : il Grand Slam di Sams fa malissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Subito 2 strike per Mazzanti. Sfortunatissimo Colabello. Sfiora il fuoricampo, Bernardina riceve al volo proprio sulle recinzioni e lo elimina. Poma avanza in seconda base, ma abbiamo già 2 eliminati e Mazzanti sul piatto. Niente da fare, Andreoli eliminato al volo. L’Italia non ha ancora messo a segno una valida…Colabello in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 ...

Diretta/ Sudtirol Reggio Audace - risultato finale 0-3 - : Marchi-Scappini - Granata ok : Diretta Sudtirol Reggio Audace, risultato finale 0-3,: vittoria netta da parte della squadra granata nel girone B della Serie C, espugnato il Druso.

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : Simone Alessio esce ai quarti di finale nei -80 kg : Ultima giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Dopo lo splendido terzo posto centrato ieri da Vito Dell’Aquila (-58 kg), oggi i due azzurri in gara non sono riusciti a trovare l’acuto, dovendosi accontentare di un piazzamento. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Nei -80 kg si ferma ai quarti di finale il cammino di Simone Alessio. Il campione del mondo dei -74 kg è stato sconfitto di misura (15-12) ...

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : Simone Alessio esce ai quarti di finale nei -80 kg : Ultima giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Dopo lo splendido terzo posto centrato ieri da Vito Dell’Aquila (-58 kg), oggi i due azzurri in gara non sono riusciti a trovare l’acuto, dovendosi accontentare di un piazzamento. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Nei -80 kg si ferma a quarti di finale il cammino di Simone Alessio. Il campione del mondo dei -74 kg è stato sconfitto di misura (15-12) ...

LIVE Francia-Australia basket - Finale 3°-4° Mondiali 2019 in DIRETTA : Grande rimonta della Francia. Ultimo quarto al cardiopalma per il bronzo iridato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-56 TRIPLAAA DI ALBICY! Secondo tiro dalla distanza per il playmaker francese e nuovo sorpasso. 3′ al termine. 55-56 Kay e Fourniere, botta e risposta ma nulla di fatto. 53-54 Canestrone di Mills in penetrazione contro Gobert. 53-53 TRIPLAAA DI ALBICY! Ora la partita è divertente e la Francia torna avanti. 50-52 BOGUT IN AVANZAMENTO! Nuovo vantaggio australiano. 50-50 FINALMENTE MILLS! ...

LIVE Francia-Australia basket - Finale 3°-4° Mondiali 2019 in DIRETTA : Grande intensità e partita accesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-8 Scintille tra Delllavedova e Gobert, contatto molto duro tra i due. Mills ringrazia e dopo il tecnico fischiato a Gobert segna dal tiro libero. 4-7 PATTY MILLS SHOW! Il play australiano prima inventa per Kay, poi si mette in proprio e segna cinque punti. 0-0 1′ minuto senza canestri. 10.03 I primi cinque dell’Australia sono: Bogut, Dellavedova, Ingles, Kay e Mills. 10.00 Il ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Kamila Valieva convince e si qualifica per la Finale - dominio russo nella danza : Non poteva non concludersi con un trionfo degli atleti russi tra le mura amiche la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019/2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana a Chelyabinsk in una Traktor Arena finalmente piena di spettatori. Nell’individuale femminile a imporsi nettamente sulle avversarie è stata la padrona di casa Kamila Valieva, la quale ha voluto alzare ulteriormente l’asticella rispetto ...