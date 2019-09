Governo bloccato in Senato | manca il numero legale in Commissione Lega | “È solo l’inizio”

LegaSalvini : GOVERNO BLOCCATO AL SENATO: MANCA IL NUMERO LEGALE E LA LEGA ESULTA. CALDEROLI: «È SOLO L’INIZIO» - borghi_claudio : @MarcoSabonis @DMALAGIGI2 @GianandreaGaian @BeaLorenzin @matteosalvinimi Lo so. Ho detto sì anch'io per salvare l'a… - 000Salvatore : RT @marco_gervasoni: LOL Governo bloccato al Senato, Calderoli: «È solo l’inizio» - -

Senato, governo bloccato in Senato. Romeo (Lega): "Maggioranza non c'è". "Se non si presentano in Commissione per il numero legale problema loro".