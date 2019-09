Governo bloccato in Senato | Calderoli esulta | ' Glielo avevo promesso'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Con l'avvento della nuova maggioranza la Lega aveva annunciato che, passando all'opposizione, avrebbe giocato molto duro come si richiede a chi sta dall'altra parte rispetto al.Tra coloro i quali avevanoun'atteggiamento che fosse ostruzionista, seppur nei limiti delle regole, c'era ilre Robertoche, attraverso il suo profilo Facebook, è stato tra i primi ad annunciare e adre per la notizia del giorno: ilè costretto a bloccarsi inper la mancanza del numero legale in Commissione. A rinviarla il presidente Borghesi La prima Commissione delè quella che si occupa degli Affari Costituzionali. L'organismo era chiamato a offrire il proprio parere su un atto governativo. Tuttavia l'assenza di diversiri ha fatto si che non si raggiungesse il numero minimo diri e, pertanto, il presidente ha provveduto a disporre il ...

Corriere : Governo bloccato al Senato: manca il numero legale. La Lega esulta - matteosalvinimi : #Fontana,governatore della Lombardia: Ci stiamo impegnando per ottenere le infrastrutture che servono, ma soprattut… - StefanoFassina : Caro @GaetanScoglio71 quale sarebbe il governo “giusto” per ri-nazionalizzare gestione autostrade? Quello con la… -